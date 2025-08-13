Már csak 50 jávai rinocérosz maradt a Földön

Bár egy 2022-ben publikált kutatás szerint a szelekciós nyomást kiváltó tömeges trófeavadászat az elmúlt évszázadban az orrszarvúfajok mindegyikénél jelentősen csökkentette a homlok közepén fejlődő szarvnak nevezett szaruképződmények méretét, úgy tűnik a szélesszájú (Ceratotherium simum) után a jávai orrszarvú (Rhinoceros sondaicus) is az emberi hiszékenység és kapzsiság miatt halhat ki a Földről.

A fajmegőrzést globálisan koordináló Nemzetközi Rinocérosz Alapítvány (IRF) legfrisseb jelentése szerint a jávai orrszarvúak mára kizárólag az Ujung Kulon Nemzeti Parkban élő populációja pár év alatt 76-ról 50 egyedre csökkent az orvvadászat miatt. Bár a rezervátum flóráját eluraló özönfajok is fenyegetik az orrszarvúak táplálékforrását.

Egy jávai orrszarvú egy 2011-es, éjszakai felvételen Fotó: UJUNG KULON NATIONAL PARK/AFP PHOTO

Az IFL Science beszámolója szerint bár az előző jelentés óta nem változott a szintén a kihalás által fenyegetett szumátrai orrszarvúk (Dicerorhinus sumatrensis) létszáma, a mindössze 47 egyedet számláló populáció túlélésének még a leggondosabb védelem mellett is kevés az esélye.

Mint azt a Qubit korábban megírta, orrszarvúak szarvát elsősorban a hagyományos kínai gyógyászatban használják, bár egyre népszerűbbek a tulajdonos gazdagságát és sikerét szimbolizáló dísztárgyként is. Nem véletlen, hogy még a tudományos vizsgálatokhoz sem igazán lehet már beszerezni a szaruképleteket.

