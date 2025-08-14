A Meta leigazolt egy trumpista influenszert, hogy ne legyen túl woke a mesterséges intelligenciája

A Meta szerződést kötött Robby Starbuck – saját címkézése szerint – konzervatív aktivistával (és korábbi kliprendezővel), hogy tanácsadóként segítse a vállalatot a Meta AI politikai és ideológiai elfogultságának csökkentésében. A lépés közvetlenül azt követően történt, hogy a felek peren kívül megegyeztek egy bírósági ügyben: Starbuck korábban azért indított eljárást, mert a Meta mesterséges intelligenciája (AI) hamis állításokat közölt róla. A hírek szerint feladata az lesz, hogy segítsen a politikai torzítás mérséklésében és a ténybeli pontosság javításában.

A Harley-Davidson miatt szakadt a Meta nyakába

A cég és Ronny Starbuck pereskedése egy képernyőfotóval indult: Starbuck 2024-ben épp a Harley-Davidson DEI-politikája ellen küzdött (a betűszó a vállalati sokszínűségi, esélyegyenlőségi és befogadási programok angol rövidítése), amikor az egyik motorkereskedés megosztott egy screenshotot arról, hogy megkérdezte a Meta AI-t, mit kell tudni Ronny Starbuckról, és a válasz szerint a férfi részt vett a washingtoni Capitolium 2021. január 6-i ostromában, továbbá a szintén Trump-támogatók körében népszerű összeesküvéselmélet-centrikus mozgalom, a QAnon támogatója. Starbuck idén áprilisban 5 millió dolláros kártérítést követelt jogi úton a Metától, mert a mesterséges intelligenciája becsületsértő, sőt karaktergyilkossággal felérő téveszméket oszt róla.

A Delaware-i legfelsőbb bíróságon azonban végül nem kellett tárgyalni az ügyet, miután a felek augusztus 8-án peren kívül megegyeztek – bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, azt közölték, hogy a Meta időközben sokat fejlődött az elfogultság (bias) csökkentését és a ténybeli pontosság javítását illetően, Starbuck pedig Mark Zuckerberg cégének tanácsadójaként folytatja a munkát, hogy még kevésbé lehessen woke a vállalat mesterséges intelligenciája.

A hírek szerint Starbuck két fő területen dolgozik majd együtt a Meta termékpolitikai és AI-fejlesztési csapataival: egyrészt a „hallucinációk” és rágalmazó kimenetek visszaszorításán, másrészt a válaszok ideológiai kiegyensúlyozottságának vizsgálatán, különösen az amerikai félidős választások közeledtével. Ez illeszkedik a Meta nyilvános ígéretéhez, miszerint a Meta AI „több, eltérő nézőpontot is tisztességesen képvisel”, és folyamatosan finomítja a védelmi intézkedéseit. Starbuck várhatóan inkább szabályok és tesztelési protokollok kialakításában, valamint úgynevezett „red team” (az AI gyenge pontjait feltáró) teszteken vesz részt, mintsem közvetlen kódfejlesztésben. A Meta AI jelenleg a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon belül is elérhető, és a cég Llama 4 modelljére épít.

Republikánus kliprendezőből woke-irtó nagyágyú

Starbuck egyébként korábban videokliprendezéssel foglalkozott (több metálzenekar mellett például a Smashing Pumpkinsnak és Akonnak is rendezett klipet), végül 2019-ben menekült el Kaliforniából, ahol állítása szerint üldözték republikánus elkötelezettsége miatt. A covid alatt a maszkviselés és a vakcinázási programok ellen is kampányolt, majd Tennessee-ben hiába próbált képviselői mandátumért indulni, a Republikánus Párt helyi szervezete nem kért belőle. 2024-ben Harc a gyerekek ellen (The War on Children) címmel mutatott be dokumentumfilmet az X-en, ami a leírása szerint „leleplezi azt a HÁBORÚT, amit a gyermekeink ellen vívnak a genderideológián, környezetvédelmi politikákon, a kritikai fajelméleten, a szórakozóipar szexualizálásán, szexuális kizsákmányoláson, online kizsákmányoláson, a TikTokon, a Big Pharmán és még sok máson keresztül”. A filmet Elon Musk is többször ajánlotta a platformon.

Tavaly nyáron kezdett célzottan a vállalati DEI-politikák ellen harcolni, amikor ez már Donald Trump elnökjelölti kampányának is fontos eleme volt. A CNN portréja szerint főként olyan cégeket támadott közösségi médiás követői segítségével (például bojkott és online trollkodás útján), amelyek csak az elmúlt években vezettek be sokszínűségi és esélyegyenlőségi programokat, mert azt remélte, hogy az ilyen cégek könnyebben fel is tudják függeszteni azokat. Néhány hónap alatt sikerült elérnie, hogy olyan vállalatok hagyjanak fel a társadalmi egyenlőtlenségekre való figyelemfelhívást, a melegjogok vagy a klímaváltozás elleni küzdelmet segítő programok támogatásával és a sokszínűséget támogató céges politikákkal, mint a John Deere, a Harley-Davidson, a Ford, a Caterpillar vagy a Boeing. Az üzlet Trump megválasztása után indult be igazán, november végétől Starbuck újabb támadásai után már a Walmart, a Target és a McDonald's vezetése is beadta a derekát, és felfüggesztette egyes DEI-programjait.

Összenő, ami összetartozik

Robby Starbuck 2025 áprilisa óta vendégkutatóként dolgozik annál a Heritage Foundationnél is, amely konzervatív think-tankként gyakorlatilag a trumpizmus megszilárdításáért küzd, és amelynek a vezetésével készült az a Project 2025 nevű politikai stratégia, amit általában Donald Trump második elnökségének útmutatójaként jellemeznek.

A Meta és a trumpi világ közeledése töretlennek látszik azóta, hogy Mark Zuckerberg tavaly nyáron elkezdte óvatosan dicsérni Trumpot, majd novemberben meglátogatta a frissen megválasztott elnököt a mar-a-lagói birtokán. Zuckerberg még Trump beiktatása előtt lefutotta a kötelező köröket: január elején megszüntette a tényellenőrzést az amerikai Facebookon, majd felszámolta a DEI-programjait. A jutalom nem maradt el: több techmilliárdos társával együtt kiemelt helyet kapott az elnök beiktatási ünnepségén, a július végén bejelentett új amerikai AI-stratégiában pedig fontos szerep jutott a Metának is – ennek a stratégiának egyébként része a kormányzat által használt AI woke-talanítása is, így ezt a logikát követve értelmet nyer Robby Starbuck leigazolása is.

