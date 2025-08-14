Ismeretlen emberféle fosszíliáira bukkantak Etiópiában

2,65 millió éves fogmaradványokra bukkantak Etiópiában, amiket egy eddig ismeretlen emberféle hagyhatott hátra – írta meg szerdán a Reuters egy friss kutatás alapján. A faj saját rendszertani nemünk, a Homo legkorábbi képviselőjével élhetett egyidőben ugyanazon a területen.

Brian Villmoare, a Nevadai Egyetem paleoantropológusa és kollégái az ásatásokat Etiópia Afar régiójában folytatták, a Ledi-Geraru kutatási területen, amikor is egy eddig ismeretlen, Australopithecus-ok közé tartozó faj maradványait azonosították. A több millió évvel ezelőtt folyókkal tarkított, gazdag faunának otthont adó régióban ma kopár, száraz táj fogadja a kutatókat.

A 10 fogmaradvány a Nature folyóiratban közzétett tanulmány szerint két egyedtől származik, amik fogaik morfológiája alapján az eddig leírt hat Australopithecus faj egyikéhez sem sorolhatók be. Az Australopithecus fosszíliák mellett a kutatók három 2,59 millió éves fogmaradványt is felfedeztek, amik a legősibb ismert Homo fajhoz tartozhatnak.

„Ez ismét megerősíti azt az elképzelést, hogy az emberi evolúció története nem egyetlen leszármazási vonal lassú változásáról szól” – mondta a hírügynökségnek Villmoare. Ehelyett az emberi evolúció mintázata más élőlényekhez hasonlóan egy ismétlődően elágazó fára emlékeztet, egymással párhuzamosan élő emberfélékkel.

