A Google szerint egy AI-lekérdezés mindössze 5 csepp vizet használ, de szakértők szerint ez ordas hazugság

A Google közzétett egy tanulmányt (pdf), amelyben végre konkrétumokat árulnak el a cég mesterséges intelligenciát (AI) használó chatbotja és asszisztense, a Gemini környezeti lábnyomáról. Ezek szerint egy átlagos szöveges lekérdezés mindössze 0,26 milliliter, vagyis kb. öt csepp vizet és 0,24 wattórányi (Wh) áramot használ el, ami nagyjából kilenc másodperc tévénézésnek felel meg. A vállalat szerint ez 0,03 gramm szén-dioxid-kibocsátással egyenértékű.

A Google állítása szerint az elmúlt évben elért hatékonysági fejlesztések révén egy lekérdezés energiafelhasználása 33-adára, a szén-dioxid-kibocsátás pedig 44-edére csökkent 2024 májusa óta. A cég vezetői szerint a tanulmány célja a nagyobb átláthatóság és az iparági környezeti mutatók szabványosítása.

Ehhez képest a Verge cikke szerint több szakértő úgy véli, hogy a Google által közölt adatok jelentősen alábecsülik a Gemini valódi környezeti terheit. Shaolei Ren, a riverside-i Kaliforniai Egyetem villamosmérnök és mérnökinformatikus docense, valamint Alex de Vries-Gao, a digitális technológiák gazdasági hatását monitorozó Digiconomist alapítója szerint a Google nem számolt el a közvetett vízfelhasználással. A vállalat ugyan figyelembe vette a szerverek hűtéséhez használt vizet, de azt a vízmennyiséget már nem, amelyet az adatközpontok áramellátásához használt erőművek fogyasztanak. Márpedig a közvetett vízhasználat – különösen az AI megnövekedett energiaigényét kiszolgáló gáz- és atomerőművekben – gyakran meghaladja a közvetlen fogyasztást.

A szakértők azt is bírálták, hogy a Google kizárólag „piaci alapú” szén-dioxid-számítást alkalmaz, amely megújulóenergia-projektekre tett vállalásokon alapul, ahelyett, hogy a „helyalapú” kibocsátást is figyelembe venné, amely az adott helyi áramhálózat tiszta és szennyező energiaarányát tükrözi, és iparági szabványnak számít. „Csak a jéghegy csúcsát látjuk. Ez nem a teljes történet” – mondja de Vries-Gao.

A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy a Google szelektív jelentése torz képet fest egy olyan időszakban, amikor az AI környezeti hatása egyre nő. Bár a hatékonysági fejlesztések csökkenthetik az egy lekérdezésre jutó lábnyomot, a teljes energia- és vízfelhasználás így is növekedhet az AI elterjedésével – ez a jelenség a Jevons-paradoxon néven ismert. A Google saját fenntarthatósági jelentése szerint a vállalat teljes szén-dioxid-kibocsátása 2024-ben 11 százalékkal, 2019 óta pedig 51 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy jelentős hatékonysági javulásokat ért el.

