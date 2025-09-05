A megtermelt napenergia arányát tekintve Magyarország világelső

Az Ember Energy globális energiapiaci agytröszt idei jelentésének a napenergiával foglalkozó fejezetében kiemeli, hogy a hazai napelemek az országos energiatermelés 25 százalékát adták 2024-ben, amivel Magyarország világelsőnek számít. Az egy főre jutó megtermelt napenergia mennyisége a jelentés szerint itthon 971 kWh/év volt, ez a világon a hetedik legmagasabb, miközben a világátlag ennek kevesebb mint a harmada, 261 kWh/év,

Grafika: Qubit

A hazai villamosenergia-termelés legnagyobb részét továbbra is a Paksi Atomerőmű adja (42 százalék), de a napenergia-termelés tavaly már lehagyta a földgázból származó termelés mértékét. Ezzel szemben Kínában, az Egyesült Államokban vagy Indiában, ahol a világon nominálisan a legtöbb napenergiát termelik, az energiamixben sokkal rosszabb aránnyal szerepel a megújuló forrás a jelentés szerint.

Grafika: Qubit

A változás hátterében áll, hogy nálunk a közelmúltban rengeteg lakossági napelemet is átadtak több tucat ipari napelempark mellett, amelyek részben vagy egészben a hálózatra termelnek a napsütéses órákban.

Az alábbi ábrán még inkább látszik, hogy a 2010-es években elterjedt szolárpanelek termelése hogyan nőtt az egyre csökkenő fosszilisenergia-felhasználás mellett.

Grafika: Qubit

Ezzel abba az európai uniós trendbe csatlakozott Magyarország, ami szerint már két évvel ezelőtt több napenergiát termeltek az unió államai, mint amennyit kőszén égetéséből nyertek. Továbbá arra is rímel, hogy a becslések szerint 2030-ra az egész világ napelemekből nyeri majd a legtöbb megújuló energiát.

* * *

Szeptemberben a mesterséges intelligencia (AI) főbb kutatási irányaival, korlátaival és társadalmi kockázataival foglalkozunk az exkluzív, csak Qubit+ tagoknak meghirdetett, következő tudományos estünkön, a 12. Qubit Live-on.

Velünk lesz Huszár Ferenc mérnökinformatikus, az egyik legidézettebb magyar AI-kutató, Ligeti-Nagy Noémi alkalmazott nyelvész, a Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai Kutatócsoportjának vezetője, Jakovác Antal fizikus, a Wigner Adat- és Számításintenzív Tudományok Kutatócsoport vezetője, Gáspári Zoltán bioinformatikus, a PPKE egyetemi tanára és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha nem szeretnél lemaradni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra!