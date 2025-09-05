Lenyűgöző új fotón a Naprendszerünkön átrohanó csillagközi üstökös

Csillagászok és diákok egy oktatási kezdeményezés keretében együttműködve új, fantasztikus fényképfelvételt készítettek a csillagközi 3I/ATLAS üstökös csóvájáról. A megfigyelések látni engedik a kómát, azaz az üstökös magja körül keletkező gázfelhőt is, miközben a színeit és összetételét feltáró új megfigyelésekre adnak módot.

A kutatók a chilei Cerro Pachónban található Gemini South Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) nevű berendezésével éles, többszínű képeket készítettek a 3I/ATLAS csillagközi üstökösről. A Gemini South az International Gemini Observatory része, amelyet az amerikai National Science Foundation (NSF) finanszíroz és az NSF NOIRLab üzemeltet.

A megfigyeléseket egy olyan projekt részeként végezték, amelynek célja, hogy összekösse a nyilvánosságot a tudósokkal, például világszínvonalú távcsöveken történő csillagászati megfigyelések során. A Hawaii Egyetem és a chilei La Serena Egyetem diákjai, online csatlakoztak a Gemini South irányítóterméhez, ahol kapcsolatba léphettek a csillagászokkal, kérdéseket tehettek fel a csillagközi üstökösökről, és valós időben követhették a megfigyeléseket. Az eseményt világszerte követni lehetett.

3I/ATLAS Fotó: International Gemini Observatory

A cél nem csupán képek készítése volt, hanem az üstökös spektrumának, vagyis az általa kibocsátott fény hullámhosszainak vizsgálata is. A spektrum információkat ad az üstökös összetételéről és kémiai tulajdonságairól, ami elárulja, miként változik a Naprendszeren való áthaladása közben.

Amint erről a Qubit is beszámolt, a csillagközi objektumot először július 1-jén észlelte az ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Azt is megírtuk, hogy a csillagközi üstökös a Tejútrendszer „vastag korongjából” érkezett, ami nagyon más, mint az a „vékony korongnak” nevezett környezet, amelyben a Nap és a Tejútrendszer csillagainak túlnyomó többsége kering a galaxis középpontja körül.



A csillagközi üstökösök ritkák: a 2017-es 1I/ʻOumuamua és a 2019-es 2I/Borisov után a 3I/ATLAS a harmadik, hivatalosan is megerősített példa. A Naphoz kötött üstökösökkel ellentétben ez hiperbolikus pályán halad, amely végül visszaviszi a csillagközi térbe.

* * *

