Közel 90 ezer ember idő előtti halálát okozhatják a 2023-as kanadai erdőtüzek

A Nature folyóirat közölte azt a tanulmányt, amelynek nemzetközi szerzőgárdája nem kevesebbet állít, minthogy a 2023 májusa és szeptembere között mintegy 17,3 millió hektárnyi területen pusztító, New Yorkot marsi tájjá változtató gigantikus füstfelhőket kibocsátó kanadai erdőtüzek következtében Észak-Amerikában és Európában 354 millió ember volt kitéve az egészségügyi világszervezet, a WHO ajánlásait meghaladó, égésből származó, 2,5 mikrométeres szállópor-szennyezésnek – írja a Live Science.

New York felhőkarcolói 2023 júniusában, a kanadai erdőtüzek füstjében Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu Agency via AFP

A tanulmány szerint a füst és a szálló por az Egyesült Államokat érintette inkább, ahol közvetlenül 4100 ember halálához járultak hozzá, míg Kanadában 1300 áldozata volt az égéstermékeknek. A kutatók becslései szerint hosszabb távon a tavalyelőtti erdőtüzek légszennyezése további 42 ezer halálát okozhatja Észak-Amerikában, míg Európában bőven meghaladhatja a 22 ezret. A megbetegedések többségét a kutatók szerint a levegőszennyezés okozza, a füst csak a kisebbik részét. A porrészecskék a légzőszerveken keresztül behatolnak a véráramba, és krónikus hörgőgyulladást, tüdőrákot, valamint szív- és érrendszeri megbetegedéseket idéznek elő.

A 2023-as kanadai tüzek hatásainak számszerűsítéséhez kínai, amerikai és kanadai kutatók először azt modellezték, hogyan terjed a füst globálisan. Ezután adatokat gyűjtöttek a a 2,5 mikrométeres vagy annál kisebb átmérőjű részecskék légköri koncentrációiról, hogy aztán megbecsülhessék a kanadai erdőtüzek szennyezésének mértékét és léptékét, amely alapján elvégezték a epidemiológiai modellszámításokat. Eredményeik szerint 2023-ban a szállópor 13 százalékáért a kanadai tüzek voltak a felelősek, amelyek Észak-Amerikában köbméterenként 1,08 mikrogrammal növelték az éves PM2,5-expozíciót.