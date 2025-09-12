Meg kellene fékezni a kongói Ebola-járványt, és ehhez a Donald Trump által megszüntetett USAID-re is szükség volna

Meg lehet fékezni a legújabb ebola-járványt Kongóban, de csak, ha a szükséges lépéseket megtesszük a következő két hétben – közölte a WHO pénteken. A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztériuma három év óta először jelentett ebola-járványt. Az országban ez a 16. járvány, Kasai tartományban, ahonnan most jelentették, viszont az első. A legfrissebb adatok szerint 32 gyanús, 20 megerősített eset, valamint 16 haláleset történt eddig – számol be a Reuters.

A WHO szerint Kongó rendelkezik gyógyszerkészletekkel, valamint kétezer adag Ervebo vakcinával, amelyet Kasai-ba szállítanak, hogy beoltsák az első vonalbeli egészségügyi dolgozókat és azokat, akik kapcsolatba kerültek a betegekkel. Négyszáz adag érkezett a járvány epicentrumába, Bulape városába, így az oltási kampány szombaton megkezdődhet. A WHO azonban további 40-50 ezer adag Ebola-vakcinát szándékozik kérni Kongó számára.

Több segélymunkás is azt mondta a Reutersnek, hogy az ország nehezen tud hatékonyan reagálni a járványra, mivel a közelmúltban csökkentették a külföldi segélyeket, és Donald Trump elnök feloszlatta a USAID-et, az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséget.

Kasai tartományban korlátozottak a kapacitások, és új ellátó intézményeket kellene létrehozni, mivel a járvány tovább terjedhet. Jelenleg közepes a kockázata annak, hogy a járvány más országokra is átterjed, és leginkább Angola van veszélyben.

