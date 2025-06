Csonttörő láz, ebola, AIDS, Creutzfeldt–Jakob-szindróma – honnan származnak a betegségek nevei?

A betegségek és kórokozók elnevezése nem csupán orvosi kérdés, nagyon sok kulturális és társadalmi vonatkozása is van. A történelem során a betegségeket gyakran nevezték el földrajzi helyekről, népcsoportokról vagy épp orvosokról, sőt akár betegekről is. Ezek az elnevezések azonban sokszor megbélyegzők vagy félrevezetők voltak. A WHO 2015-ös ajánlása óta fokozott hangsúlyt kap, hogy a betegségek elnevezése pontos, semleges és stigmatizációtól mentes legyen.

Miért mondjuk a köznyelvben, és mit jelent, hogy megütötte a guta, elvitte a nyavalya, vagy megette a fene?

Mi a különbség a lépfene, a hidegfene, a farkasfene és a rákfene között?

Mi az a franciakór, mi a Reiter-betegség, és mi a dumdum láz?

Miért maradnak fenn egyes, erkölcsileg vitatható személyekről elnevezett betegségnevek vagy tünetek?

Segíti vagy nehezíti az orvosi kommunikációt az, ha egy betegség névadója egy személy vagy történelmi esemény?

Darwinista podcastsorozatukban Kun Ádám evolúcióbiológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének docense, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában.

Hallgasd alább:

Hallgass bele ezekbe is: