„A dinoszauruszok és az őslénytan arra emlékeztetnek bennünket, hogy semmi sem tart örökké. Minden faj kihal egyszer. És nagyon valószínűtlen, hogy mi legyünk az első kivételek” – mondta Nizar Ibrahim német-marokkói paleontológus, a BBC saját gyártású, Dinoszauruszok, a Föld urai (Walking With Dinosaurs) című tévésorozatának tudományos tanácsadója egy szűk körű sajtóbeszélgetésen szeptember közepén.

Spinosaurus fosszíliák után kutat Marokkóban Nizar Ibrahim gerinces paleontológus Fotó: Nanni Fontana

A 43 éves Ibrahim a valaha élt egyik legnagyobb ragadozó dinoszaurusz, a rejtélyes Spinosaurus vizsgálatával átírta az állatcsoportról alkotott képünket. A Portsmouth-i Egyetem gerinces paleontológusa kollégáival 2014-ben azt állította, hogy az állat, az ismert nem-madár dinoszauruszok közül egyedüliként, félig vízi életmódot folytatott. Miután a meghökkentő konklúziót más kutatók kétkedve fogadták, a paleontológus és kollégái 2020-ban azt is feltárták, hogy az állat a folyókban, ahol halakra vadászott, uszonyszerű farkával hajtotta magát előre.

Két Spinosaurus a Magyarországon a BBC Earth-ön látható Dinoszauruszok, a Föld urai című tv-sorozatban Fotó: BBC

„Van valami speciális abban, amikor messzire visszatekintünk az időben” – mondta Jay Balamurugan, a Magyarországon a BBC Earth csatornán futó hatrészes sorozat asszisztens producere és paleoművésze (a sorozat új részei csütörtökön 21 órától tekinthetők meg, az ismétlések pedig vasárnap 13:30-kor). Balamurugan és az új sorozat készítőinek az volt a célja, hogy Ibrahimmal és más paleontológusokkal együttműködve a lehető legvalósághűbb módon tárják a nézők elé az epizódok során bemutatott hat dinoszauruszfaj életét. Ehhez a legfrissebb kutatásokat is figyelembe vették, így például a sorozat első epizódjában szereplő Triceratopsok a legélethűbbek, amiket a nagyközönség valaha láthatott.

Bár a kihalt dinoszauruszok viselkedését még nehezebb rekonstruálni, mint azt, hogy miként néztek ki, Balamurugan szerint a dinoszaurusz-lábnyomok, -csontvázak, illetve a ma élő, hasonló életmódot folytató állatok viselkedése is jó támpontokat adhat. „Ha különösen szerencsések vagyunk, akkor két dinoszaurusz az egymással folytatott interakciójuk közben őrződik meg” – mondta. Ennek a leghíresebb példája egy késő kréta kori mongóliai fosszília, ami azt a pillanatot rögzíti, ahogy egy Velociraptor mongoliensis ragadozó dinoszaurusz és egy Protoceratops andrewsi növényevő dinoszaurusz harcol egymással, mielőtt egy sárlavina eltemette volna őket.

„Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a dinoszauruszok milyen elképesztően hosszú ideig éltek a Földön” – mondta a paleontológus. A kréta végi Tyrannosaurus rex például időben közelebb élt hozzánk, mint a késő jurai Stegosaurushoz. A dinoszauruszok 230 millió évvel ezelőtt jelentek meg a triász időszakban, majd a jurában váltak a domináns szárazföldi állatcsoporttá. Ez egészen a kréta végi kihalásig tartott, amikor a Chicxulub-kisbolygó 66 millió évvel ezelőtti becsapódása kipusztította az összes nem-madár dinoszauruszt. Így „a madarak a dinoszauruszok rendkívüli alkalmazkodóképességére emlékeztetnek minket” – mondta.

Folyami szörny élt ott, ahol ma sivatag terül

A sorozat második epizódjában feltűnő Spinosaurusról alkotott képünket az elmúlt egy évtizedben teljesen felforgatták Ibrahim és kollégáinak Marokkóban folytatott ásatásai. A 100 millió évvel ezelőtt élt állat csontvázának számos jellemzője egybevág azzal, hogy a Spinosaurus életének nagy részét vízben töltötte, mondta kérdésünkre a paleontológus. „Azt állítottuk, hogy ez az állat sok időt töltött a vízben, [lényegében] hogy egy folyami szörny volt. Miközben korábban az volt az álláspont, hogy a dinoszauruszok nem éltek vízi környezetben, és sosem hódították meg azt” – mondta, és ahogy a dinoszaurusz-paleontológiában már sokszor előfordult, a régi dogmák megdöntéséért reflexszerű ellenállásba ütköztek.

A Spinosaurus aegyptiacus részleges fosszíliák alapján rekonstruált csontváza Fotó: 3blindMies

Az eredetileg 1915-ben leírt Spinosaurus koponyájának kialakítása arra utal, hogy halakkal táplálkozott, az állat farkának kialakítása pedig evezőszerű lehetett. Miután ezt a vízi állatok mozgásának egyik vezető szakértőjével, George Lauderrel, a Harvard Egyetem professzorával rekonstruálták, arra jutottak, hogy a Spinosaurus tényleg sok időt tölthetett a vízben, halakra vadászva. „Nem szeretnék túl sokat elárulni erről, de azóta még nagyobb részét ismerjük a csontváznak. És ha lehetséges, akkor az állat még inkább vízi életmódúnak tűnik, mint azt gondoltuk” – mondta.

Ráadásul csontjainak belső szerkezete, és a tengeri emlős manátuszokéhoz hasonló, megnövekedett sűrűsége nem ésszerű a kutató szerint, ha az állat, ahogy Ibrahimék kritikusai állítják, a sekély vízben várakozva vadászott volna halakra. Ehelyett inkább úgy tűnik, hogy a csontok ballasztként funkcionálhattak, elősegítve az állat merülő mozgását. „Egyetlen mai állat sem hasonlítható a Spinosaurushoz” – mondta kérdésünkre, így szerinte óvatosnak kell lenni az őslény mai gémfélékkel történő összehasonlításával. A kutató szerint az is megkérdőjelezhető, hogy egy 9-10 tonnás, hatalmas dinoszaurusz el tudta látni volna-e magát, ha csak a part mentén álldogál, abban reménykedve, hogy zsákmánya közel úszik hozzá.

Egy Spinosaurus és kicsinyei Fotó: BBC

Ahhoz, hogy a Spinosaurus a dinoszauruszok közül mai tudásunk szerint egyedüliként nagyrészt vízi életmódot folytasson, Ibrahim szerint speciálisan kedvező körülmények kellettek. 100 millió éve a Szahara homokdűnéi és kopár hegységei helyén hatalmas folyórendszer kanyargott, aminek a nyomait ma a lelőhelyeken tömegesen előforduló halpikkelyek jelzik. Miközben a folyókban bőségesen rendelkezésre állt táplálék, autó méretű halak formájában, addig a szárazföld tele volt versenytársat jelentő ragadozó dinoszauruszokkal.

De lehetnek még felfedezésre álló, egykor vízi életmódot folytató dinoszauruszok? „Lehet, hogy csak elkerülték a figyelmünket” – mondta, de nem valószínű, hogy túl gyakoriak voltak. Elképzelhető, hogy néhány már ismert dinoszaurusz a Spinosaurushoz hasonlóan részben vízben élt, csak erre fosszíliáikból még nem sikerült következtetni. De az is lehet, hogy nem találták még meg őket a kutatók.

Így változott meg a dinoszauruszokról alkotott képünk az elmúlt 25 évben

„Rengeteg mindent tanultunk az elmúlt negyed században” – mondta Ibrahim, arra utalva, hogy a BBC az eredeti, Dinoszauruszok, a Föld urai című sorozatot 25 évvel ezelőtt mutatta be. Az előrelépések arra vezethetők vissza, hogy a világ egyre több részén keresnek dinoszauruszokat paleontológusok, olyan helyeken is, amik évtizedekkel ezelőtt alulkutatottak voltak, mint Kína vagy Argentína. Eközben pedig a vizsgálati technológiák is rengeteget fejlődtek, ma már betekinthetünk a dinoszauruszok koponyájába, modellezhetjük mozgásukat csontvázuk alapján, vagy lézeres mérőeszközökkel megállapíthatjuk tojásaik színét.

Egy tollakkal borított Utahraptor a Dinoszauruszok, a Föld urai sorozatban Fotó: BBC

„Ma már tudjuk, hogy sok dinoszauruszt tollak borítottak, ami jelentős különbség az eredeti Dinoszauruszok, a Föld urai sorozat pikkelyesebb dinoszauruszaihoz képest” – mondta Ibrahim. Ráadásul a dinoszauruszok sokkal változatosabbak és szofisztikáltabbak voltak, mint ahogy azt akkor gondolták. Balamurugan szerint a dinoszauruszokra kezdünk egyre inkább úgy tekinteni, ahogy kellene: nem egy fantasy regényből előugrott karakterekre, hanem mint változatos, dinamikus és lenyűgöző állatokra, amelyek generációk sokaságán keresztül teljes, gazdag életet éltek.

„Jelenleg még a hagyományos módon csináljuk, órákon át gyalogolunk a nehéz terepen, és csontokat keresünk, amik valamilyen isten háta mögötti lejtőből bukkannak elő. És persze mindig az hemzseg a skorpióktól, amihez oda kell menni” – mondta Ibrahim, amikor arról kérdeztük, hogy vannak-e olyan innovatív eszközök, amik segíthetik új lelőhelyek, vagy maguknak a fosszíliáknak a megtalálását. Új lelőhelyek felkutatásában a kutató szerint segíthetnek a műholdfelvételek, amivel már próbálkoznak is. De mi a helyzet a mesterséges intelligenciáva? „Van néhány alkalmazás, ahol egyértelműen fantasztikus dolgokra képes, például nagy adatmennyiségek elemzésekor” – mondta, de nem nevezte magát a technológia nagy rajongójának, amit Balamurugannal egyetértésben károsnak tart tudománykommunikációs szempontból.