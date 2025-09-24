Már jövő februárban indulhat a NASA holdmissziója

Még akad ugyan tennivaló, mielőtt az Orion űrhajó négy emberrel a fedélzetén útnak indulhat, hogy Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen közelebb jusson a Holdhoz, mint bárki 1972, az Apollo-17 indítása óta, de Charlie Blackwell-Thompson, a program kilövésirányítója szerint a NASA februárra tűzta ki az indítás időpontját. Az időablak február 5-én nyílik, és ha nem sikerül beleférni, az indítást legalább egy hónappal kell majd elhalasztani.

Nem ez lenne az első eset: az Artemis-2 indítását eredetileg 2024 novemberére, majd 2025 szeptemberére tervezték, 2026-ra pedig már az újabb Holdra szállás időpontját is kitűzték – erre a jelenlegi tervek szerint már csak egy évvel később kerülhet sor. A csúszást az Orion hőpajzsának problémái okozták: a 2022-es, legénység nélküli tesztrepülés során a pajzs megsérült, megrepedezett és darabkák törtek le róla, a NASA azóta ezeknek a hibáknak az elhárításán fáradozott.

Élesedik az űrverseny, de fő a biztonság

Nem véletlen az sem, hogy az amerikai űrhivatal minél korábban szeretné elindítani az Artemis-2-t: újabb űrverseny zajlik, ezúttal Kínával, amit Amerika semmiképpen nem szeretne elveszíteni. Az ázsiai ország 2030-ig akar embert juttatni a Holdra, amit a NASA korábbi vezetője, Jim Bridenstine szerint Amerikának igencsak nehéz lenne megelőznie – a dolgok jelenlegi állása szerint márpedig az Egyesült Államok lesz a befutó.

A NASA szerint a Space Launch System (SLS) rakéta már készen áll az útra, az Orionon pedig már csak az utolsó simítások vannak hátra. Az űrhajót és a rakétát a tervek szerint jövő év elején szállítják el a Kennedy Űrközpontba, ahol Blackwell-Thompson szerint már csak a főpróba van hátra. A repülés során az űrhajósok 7400 kilométerre közelítik majd meg a Hold felszínét, megörökítik az égitest túlsó oldalának geológiai jellegzetességeit, valamint ők lesznek az elsők, akik megláthatják az 965 kilométer átmérőjű Orientale Basin krátert.

A küldetés után pedig jöhet a következő lépcsőfok: a 2027-re tervezett Artemis-3-ban két űrhajóst juttatnak majd el a Hold déli sarkához, de ahogy Lakiesha Hawkins, a NASA emberes űrprogramjáért felelős tisztviselője szerint nem mindenáron, a hivatal elsődleges célja továbbra is az, hogy garantálja az űrhajósok biztonságát.