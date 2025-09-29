Már öt napja nem kap áramot Európa legnagyobb atomerőműve az oroszok által elfoglalt Zaporizzsjában

A háború sújtotta Dél-Ukrajnában, a Dnyeper és az orosz invázió frontvonalának határán található Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) már 2022 márciusa óta áll orosz megszállás alatt, és az egykor négymillió háztartást ellátó hatalmas komplexum mára a globális nukleáris szorongás gócpontjává vált. Hétfőn az erőmű már ötödik napja működik külső áramellátás nélkül, ami rekordhosszúságú áramkimaradást jelent, és vészhelyzeti dízelgenerátorok használatára kényszeríti a megszállókat a létfontosságú hűtőrendszerek működtetéséhez. Bár ez egyszerű technikai problémának tűnhet, a szakértők szerint az erőmű időzített bombává vált egy ostrom alatt álló térségben.

A Zaporizzsjai terület és azon belül az atomerőmű bekarikázva (sárgával az ukrán, pirossal az orosz ellenőrzésű területek

A kimaradás közvetlen kiváltó oka szeptember 23-ra vezethető vissza, amikor az utolsó, 750 kV-os vezeték, amely a ZNPP-t Ukrajna villamosenergia-hálózatához kapcsolta, megszakadt az oroszok által ellenőrzött oldalon, az erőműtől kb. másfél kilométerre. Az invázió kezdete óta ez a kilencedik ilyen eset, és eddig mindegyiket az ukrán ellenőrzés alatt álló energia-infrastruktúra elleni támadásként értékelték. Az ukrán tisztviselők szerint ezúttal is orosz szabotázs történt, Moszkva viszont azt állítja, hogy az ukrán belövések jelentik a valódi fenyegetést, amit Kijev határozottan tagad.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA), amely 2022 óta váltott szakértői csapattal van jelen a helyszínen, arra figyelmeztet, hogy „krónikusan sebezhető” a helyszín: a létesítmény körül aknák hevernek, gyakori a közelben a fegyverropogás, és a villamos vezetékek is rendre a lövedékek útjában állnak.

A zaporizzsjai erőmű a front ukrán oldaláról nézve Fotó: ED JONES/AFP

A létesítmény 18 dízelgenerátorából mindössze 7 működik, hogy vizet pumpáljon a hat leállított reaktor és a kiégett fűtőanyag-tárolók hűtőrendszereibe. Az orosz üzemeltetők az IAEA-nek azt állítják, hogy az üzemanyagkészletek 20 napig elegendők lehetnek utánpótlás nélkül, de szakértők figyelmeztetnek, hogy ez egy háborús övezetben, ahol a logisztika problémás lehet, nem jelent biztosítékot.

A 2011-es fukusimai katasztrófát követő európai stressztesztek 72 órás határt állapítottak meg az áramhálózat nélküli biztonságos működésre – ezt a határt itt már túllépték, ráadásul a berendezések fáradása mellett a plusz stresszből fakadó emberi hibák is növelik egy esetleges baleset esélyét. „Ez a legsúlyosabb és legveszélyesebb esemény a megszállás kezdete óta” – mondja Jan Vande Putte, az ukrán Greenpeace sugárbiztonsági szakértője, aki szerint a hosszan tartó elszigeteltség a katasztrófa szélére sodorja az erőművet.

Az erőmű 2019 júliusában Fotó: DMYTRO SMOLYENKO/NurPhoto via AFP

A következmények messze túlmutatnak az erőmű turbinacsarnokain. Külső áram nélkül a hűtés bármilyen zavara a fűtőanyagrudak túlmelegedéséhez vezethet, ami a fukusimai balesethez hasonló reaktorolvadást okozhat – a japán esetben egy cunami váltotta ki azt az áramkimaradást, amely három reaktor olvadását idézte elő, és a sugárzás kb. 50 kilométeres távolságba is elért. A zaporizzsjai erőmű hat VVER-1000 reaktora elegendő hasadóanyagot tartalmaz ahhoz, hogy a csernobili kibocsátással vetekedjen, és a széljárás a szennyezést nagy ukrán városok, például Dnyipro felé, vagy akár Oroszország, Lengyelország és a Fekete-tenger irányába viheti. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) környezeti modellezői szerint egy súlyos kibocsátás évtizedekre szennyezheti a termőföldeket Európa fontos gabonaövezetében, és számilliárd dolláros nagyságrendű gazdasági veszteséget okozhat csak a mezőgazdaságban.

Ráadásul az atomerőmű nem elszigetelten működik: szeptember 28-án, vasárnap az orosz erők 24 óra alatt 696 támadást intéztek a Zaporizzsjai terület ellen – két rakétacsapás, tíz légitámadás és közel 500 drónbehatolás történt. A támadások 49 civilt sebesítettek meg, köztük négy gyereket, otthonokat, iskolákat és gyárakat romboltak le egy olyan városban, amely csupán 50 kilométerre fekszik az erőműtől. Bár a létesítményt közvetlenül nem érte találat, a közelség ijesztő: egy eltévedt rakéta vagy drón eltalálhatja a hűtőcsöveket vagy tüzet okozhat a generátorokban, amint arra Rafael Grossi, az IAEA vezetője többször figyelmeztetett. Ez az eszkaláció, amely része Oroszország téli energiaválságot előidéző kampányának, nemcsak a humanitárius erőforrásokat terheli le, hanem a nukleáris kockázatot is növeli.

Rafael Grossi 2022 szeptemberében Zaporizzsjában Fotó: Genya Szavilov/AFP

Geopolitikailag az áramkimaradás stratégiai szándékot sejtet. Műholdfelvételek szerint Oroszország lázasan épít egy 200 kilométeres távvezetéket a megszállt Melitopoltól Mariupolig, miközben a ZNPP hűtőtavainak vízellátását is javítja – a Greenpeace szerint ezek a lépések egy reaktor újraindításának előkészületei, ami az első ilyen próbálkozás lenne a háború alatt. A Roszatom, Oroszország állami nukleáris vállalata jelezte, hogy az újraindítási protokollok „végső szakaszban” vannak, amit Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „a csernobili katasztrófa óta a legsúlyosabb nukleáris biztonsági szabálysértésnek” nevezett. A megszállás alatti újraindítás nemcsak az IAEA előírásait sértené, hanem Oroszország kezébe adná Ukrajna energiaszuverenitásának kulcsát, feketepiaci áramot juttatva a megszállt területekre, miközben Európát sugárzásveszélynek tenné ki.

A zaporizzsjai erőmű, amely Európa legnagyobb atomerőműve egyben, a háború előtt Ukrajna villamos energiájának közel 20 százalékát adta, így hiánya óriási mértékben növelte az energiaimport-költségeket, és inflációs hullámokat gerjesztett Európában. Egy olvadás ezt még tovább súlyosbítaná: a Világbank szerint a tisztítási és dekontaminációs költségek meghaladhatják a 200 milliárd dollárt, túlszárnyalva a fukusimai katasztrófa 76 milliárd dolláros végösszegét. Az energiapiaci hatások messzemenőek lennének: az európai zöldenergia-szektor technológiai óriásai például befektetői bizonytalansággal szembesülnének, mivel a sugárszennyezett kikötők megzavarhatják a napelemek és elektromos járművek akkumulátorainak ellátási láncát.

Ukrajna atomerőművei közül csak a zaporizzsjai esik a frontvonalba, már a háború első napjaiban átvette a hatalmat felette az orosz hadsereg. Grafika: Qubit

Ukrajna legutóbbi, 90 milliárd dolláros amerikai fegyvercsomagja, amely dróntechnológiát is tartalmaz, Kijev azon törekvését hangsúlyozza, hogy megerősítse az ilyen létesítmények védelmét, de Shaun Burnie, a Greenpeace szakértője szerint ehhez merészebb diplomáciára van szükség: szankciókra a Roszatom ellen és ENSZ Biztonsági Tanácsi határozatra a háborús reaktorműködtetés betiltására. Grossi legutóbbi moszkvai tárgyalása Putyinnal nem hozott áttörést, de közelgő kijevi látogatása fordulatot jelezhet, ha olyan szövetségesek, mint az Egyesült Államok és az EU, mögé állnak.