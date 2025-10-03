Hiába keresik kedvenc sörüket a boltokban a japánok

Az Asahi céget ért kibertámadást követően komoly hiány lépett fel a szigetország kedvelt söréből. Mint ismeretes, az Asahi Group japán gyárainak többsége hétfőt követően leállt, miután a támadás megbénította a rendelési és szállítási rendszereiket.

Japánban mostanra komoly hiány alakult ki vállalat termékeiből, beleértve a Super Dry sört, amelyből az országban már sehova nem szállítanak, és a népszerű Famimaru palackozott teát. Pénteki közleményében a vállalt beismerte, hogy jelenleg nem tud pontos időpontot megadni a probléma helyreállítására, egyben jelezte, hogy megkezdték a megrendelések és szállítások „részleges kézi feldolgozását”. A jelentős japán kiskereskedők mindegyike, köztük a 7-Eleven és a FamilyMart is figyelmeztette a vásárlókat, hogy az Asahi termékek országos hiányával kell számolniuk – írja a BBC.

A cégnek harminc üzeme van Japánban, amelyek sört, italokat és élelmiszereket gyártanak. A termelésleállás nem érintette a csoport japánon kívüli vállalatait. Az Asahi tulajdonolja Magyarországon a Drehert, amelynél két évvel ezelőtt 100 milliárdos fejlesztési programot hirdetett, de hozzá tartoznak olyan globális brandek, mint a Peroni, a Pilsner Urquell és a Grolsch, és lokális márkák is, mint amilyen a brit Fuller és London Pride, valamint részesedése van például a kínai Tsingtao söripari vállalatban is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:



