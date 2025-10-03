Már 541 millió évvel ezelőtt itt voltak a Földön, és valószínűleg ezek a legkorábbi állatok

Az állatok megjelenése viszonylag új a Földön: a bolygó körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és a mikrobiális élet valószínűleg 4,3 és 3,7 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. Több milliárd évvel később jelentek meg csak az állati létformák, legelőször is a szivacsok.

Egy új tanulmány most a kőzetekben található kémiai fosszíliák alapján azt állítja, hogy szivacsok több mint 541 millió évvel ezelőtt már éltek a bolygónkon – írja az IFLScience. Bár vannak ennél régebbre mutató bizonyítékok is az állati létformákra, a kutatók szerint az ősi szivacsok sokkal korábban megjelentek, mint a legtöbb többsejtű organizmus, és a Föld első állatai közé tartozhatnak.

A kérdéses szerves vegyületek speciális típusú szteránok, az úgynevezett 30 szénatomos (C30) szterinek. A koleszterint is magukba foglaló szteroidok csoportjába tartoznak, és komplex szervezetek sejtmembránjaiban találhatók meg. A kutatók ezeket a szteránokat a demoszivacsok (Demospongiae) néven ismert tengeri szivacs-osztályhoz tudták kapcsolni, ami arra utal, hogy a kémiai fosszíliák valóban a korai állati élet nyomai.

„Azt nem tudjuk, hogy ezek az organizmusok akkoriban hogyan néztek ki, de biztosan az óceánban éltek, puhatestűek voltak, és feltételezzük, hogy nem volt szilícium-dioxid vázuk” – nyilatkozta Roger Summons, a tanulmány szerzője, az MIT geobiológia professzora.

A szivacsok táplálkozni, szaporodni és a környezetükre reagálni képesek – ezek azok a kulcstényezők, amelyek megkülönböztetik az állatokat a növényektől, gombáktól, baktériumoktól és más életformáktól. Ezek azonban egyszerű állatok, amelyeknek nem voltak komplex szerveik, szöveteik és olyan rendszereik, mint például az ideg-, az emésztő- vagy a keringési rendszer. Lényegében puha, rugalmas állati sejtekből álló masszák, de ezzel együtt állati sejtek. Röviddel a szivacsok után, az az úgynevezett kambriumi robbanás időszakában a Földön számos komplex faj jelent meg.

