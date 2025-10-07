Jóval kevesebb mikroműanyag jut szervezetünkbe, ha palackozott víz helyett csapvizet iszunk

Évente 90 ezerrel több mikroműanyag-szemcsét nyelhetnek le azok, akik csapvíz helyett palackozott vizet isznak – állítja egy friss kutatás.

Sarah Sajedi, a montréali Concordia Egyetem műanyagszennyezéssel foglalkozó kutatója és kollégái azt állítják, hogy a palackozott vízben megtalálható nano- és mikroműanyagok nemcsak környezeti, hanem egészségi ártalmakat is hordozhatnak.

A Journal of Hazardous Materials folyóiratban szeptemberben megjelent átfogó tanulmányukban több mint 140 korábbi kutatást tekintettek át annak érdekében, hogy megértsék az egyszer használatos PET palackok egészségre mért hatásait.

A szakemberek arra jutottak, hogy egy ember átlagosan 39-52 ezer mikroműanyagot nyel le évente. Azok, akik csak egyszer használatos műanyag palackokból fedezik a folyadékbevitelüket, további 90 ezer szemcsét visznek be a szervezetükbe azokhoz képest, akik csapvizet isznak. Napi szinten így a palackokból akár 246 plussz szemcse is a szervezetünkbe kerülhet.

Korábbi vizsgálatok alapján a 150 mikrométernél nagyobb szemcsék nem valószínű, hogy megragadnak az emberi szervezetben, viszont a 20 mikrométeres vagy annál kisebb szemcsék már a szervekbe is bejuthatnak. Ez krónikus gyulladáshoz, hormonális zavarokhoz és akár neurológiai problémákhoz is vezethet, de a nano- és mikroműanyagok hosszú távú hatásai még mindig kevéssé ismertek.

„Szükséghelyzetben rendben van, ha palackozott vizet iszunk, de ez nem olyan, amit napi gyakorlattá kellene tenni. Az embereknek meg kell érteniük, hogy ez nem egy akut, hanem egy krónikus toxicitási probléma” – mondta Sajedi.