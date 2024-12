Egyedülálló szimulációs rendszer segíti az osztrák árvízvédelmet

Akár a töltésekre szállítandó homokzsákok pontos számát is képes kiszámolni az a szimulációs rendszer (angol műszóval: scenarify), amelyet az ausztriai VRVis kutatói fejlesztettek a Bécsi Műszaki Egyetemmel (TU Wien) közös együttműködés keretében. A teljes körű árvízi védelmet szolgáló technológiáról a HORA 3D alkalmazás szlovákiai születésű fejlesztőjét, Horváth Zsolt informatikus-építőmérnököt kérdeztük.

photo_camera Kölni árvíz az osztrák VRVis scenarify szimulációjában homokzsákszámlálóval Fotó: VRVis

Hidrológiától az evakuációig

„Ez egy komplex rendszer, amivel nagyon különböző szcenáriókat tudunk előállítani a rendelkezésre álló valós adatok alapján, hogy felkészülhessünk különböző volumenű árvizekre, ami azt jelenti, hogy nem csak az árvizet tudjuk szimulálni, hanem az esetleges gátszakadásokat, a kulcsfontosságú épületek vagy épp a közlekedési útvonalak szükséges védelmét, valamint azt is, hogy miként lehet a leghatékonyabban végrehajtani a kimenekítést az elöntés előtt álló területekről, objektumokból” – mondja a folyadékok fizikájára a brünni alapképzés után a bécsi műegyetemen specializálódó Horváth.

Az osztrák katasztrófa- és árvízvédelem mellett már Németországban, Dániában és Kínában is a felkészülést segítő szimuláció valós idejű forgatókönyvei a hatóságok és az önkormányzatok árvízvédelmi felkészülését támogatják. A ősz elején lecsapó Boris ciklonhoz hasonló extrém mértékű csapadék mennyisége éppúgy beállítható, mint az érintett terület aktuális vízrajzi állapota.

photo_camera Árvíz okozta épületkárosodás Fotó: VRVis

Az óránként lehulló csapadék egy négyzetméterre jutó mennyiségével kalkuláló esőszimuláció mellett, az épített környezet csatornarendszereinek elvezetési kapacitása, a különböző vízállások esetén a sérülékenység mértéke is szerepel a paraméterek között. Ahogy az épületek, hidak, különféle lefolyási tulajdonságú épített vagy természetes felületek három dimenziós modelljei is részei a szimulációs környezetnek.

„A növényborítást ugyanúgy lehet szimulálni, mint egy elhanyagolt gyártelepet, mert ha a városban a víz elkezd folyni valahova, az teljesen máshogy fog működni, mint mondjuk egy Bécs alatti természetvédelmi területen” – magyarázza Horváth. A HORA 3D az osztrák főváros ivóvízellátását a budapestivel megegyező módon biztosító parti szűrésű kutak védelmével is számol.

Polgári védelem

„Az árvízi védekezést tervező önkormányzati, tartományi vezetőket, vagy a katasztrófavédelmet az érdekli, hogy az előre jelzett vészhelyzet hogy néz ki a gyakorlatban, mire mikor kell felkészülni. A szimulátorral képesek feltérképezni a legsebezhetőbb pontokat és megoldást keresni rájuk” – mondja Horváth.

photo_camera Összekapcsolt felszíni és csatornaszimuláció (Worringen, Németország) Fotó: VRVis

A HORA 3D Ausztria mellett egyebek közt Köln teljes árvízi szimulációjára is képes. Az e-sportolók csúcsjátékait és a kivitelezési tervekhez is elég precíz építészeti szoftvereket ötvöző alkalmazás tetszőleges, de általában a kért 1-2 méteres felbontásban kiszámolja például, hogy az előrejelzések alapján mi várható villámárvíz esetén, vagy az adott folyó adott folyókilométerénél például a valaha mért legmagasabb vízállásnál. A valóságoshoz leginkább közelítő eredményhez az érintett infrastruktúrákkal is kalkulálni kell: a vízelvezető csatornarendszerektől a szilárd burkolatú köz- és magánúthálózatokon át a csapadék lefolyását alapvetően meghatározó domborzatig .

photo_camera A HORA 3D által használt komponensek Fotó: VRVis

Játékmodell

A HORA 3D nem csak a hardverhasználat, hanem a működési logika terén is a számítógépes játékfejlesztési trendeket követi: a valóságrétegeket adatfolyam-modellre épülő külön modulokban modellezi, miközben a lefutatott szcenáriókat csak a lekérdezéskor egyesíti és vizualizálja.

photo_camera Védendő infrastruktúra a VRVis szimulációjában Fotó: VRVis

Az alkalmazás annak ellenére nem igényel szuperszámítógépes informatikai hátteret, hogy a szimulálandó eseményhez gyakran terrabájtnyi bemenő és kimenő adat szükséges. A szimulációk akár valós időben is futtathatók a kereskedelmi forgalomban kapható grafikus kártyákon.

„Általában egy adott szcenárió egy adott kártyán fut, de a rendszerünk abban is különleges, hogy egyszerre tudunk sokparaméteres – például a vízállást, a gátszakadás helyét és méretét, illetve a víz visszatartását lehetővé tevő vésztározó retenciós medencéket is tartalmazó – együtteseket feltérképezni és kiértékelni, megvizsgálva, hogy a valós helyzetben mit önthet el a víz. De megnézhetjük azt is, hogy ha a védmű átszakadna bizonyos helyeken, akkor az mit eredményezhet, mindezt háromdimenziós térképeken” – mondja a fejlesztésen közel egy évtizede dolgozó magyar kutató.

photo_camera A szimulálandó esemény területének kijelölése a domborzati térképen Fotó: VRVis

Az alábbi rövid videóban a szimuláció mozgóképes ismertetője látható.

