Egyetlen európai cég sincs a világ 25 legértékesebb vállalata között

Október elején Markus Villig észt techmilliárdos szúrta ki, hogy a vállalatok piaci kapitalizáció alapú globális rangsorának első 25 helyéről kiszorultak az európai szereplők – ami nemcsak a tőzsdei árfolyamok pillanatnyi állását tükrözi, hanem egy hosszabb távú tendenciát mutat a techszektorban.

A globális rangsort az AI- és grafikus chipek gyártásával szárnyaló amerikai Nvidia vezeti 4,68 billió dolláros értékkel, amit a Microsoft, az Apple, az Alphabet (Google), az Amazon és a Meta követ. A felsorolt vállalatok mind jelentős fejlesztéseket és beruházásokat folytatnak a mesterséges intelligencia (AI) területén, és más AI-cégekkel együtt a Financial Times szerint ők felelnek az amerikai részvényárfolyamok növekedésének 80 százalékáért.

Grafika: Qubit

A világ 10 legértékesebb vállalata közül 8 amerikai, a két kivétel a nyolcadik helyen álló Saudi Aramco, a szaúdi állami olajcég, valamint a tajvani TSMC chipgyártó. Ha a 25 vezető céget nézzük, akkor közülük 20 amerikai, kettő kínai (a Tencent és az Alibaba), egy tajvani, egy szaúd-arábiai és egy dél-koreai (Samsung).

A legértékesebb európai vállalat, a holland ASML Holding is elengedhetetlen láncszem az AI-iparban. A 385 milliárdos piaci kapitalizációval 27. helyen álló cég a chipgyártáshoz nélkülözhetetlen litográfiai berendezéseket gyárt, amik nélkül a TSMC, az amerikai Intel, vagy a dél-koreai Samsung nem készíthetne csúcstechnológiás processzorokat, valamint grafikus, vagy AI-chipeket.

Villig, aki a Magyarországon az élelmiszer-kiszállításról ismert Bolt startup alapítója, az X-en október 3-án közzétett posztját azzal a kérdéssel zárta, hogy „minek kell történnie ahhoz, hogy ez a helyzet 2030-ig megváltozzon?”.