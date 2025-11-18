Halálos áldozatot szedett a kullancscsípés miatt kialakult húsallergia Amerikában

Egy 47 éves New Jersey-i férfi kirándulás közben rosszul lett, de mivel a rosszullét másnapra elmúlt, nem törődött vele. Néhány hét múlva, miután megevett egy hamburgert, meghalt. Mivel nem volt semmilyen ismert betegsége, a felesége ragaszkodott az eset alapos kivizsgálásához, ebből pedig kiderült, hogy a férfi alfa-gal-szindrómában (AGS) szenvedett, ami vöröshús-allergiát okoz, és amit kullancsok terjesztenek.

A kullancs a csípésével egy galaktóz-alfa-1,3-galaktóz nevű cukrot juttat a nyálával a szervezetbe, ami olyan immunválaszt válthat ki, ami miatt a fertőzötteknél allergiás reakciók jelentkezhetnek, ha vörös húst fogyasztanak. A tünetek sokfélék lehetnek a viszketéstől az erős hasi görcsökig, hányásig és hasmenésig. Bár a kutatók elméletben eddig is lehetségesnek tartották a halálos reakciót, de ez az első eset, hogy ilyesmit dokumentáltak.

Thomas Platts-Mills szerint azoknak, akik olyan területeken élnek vagy fordulnak meg, ahol az Amblyomma americanum nevű kullancsfaj él, érdemes kivizsgáltatniuk magukat, ha gyanús tüneteket tapasztalnak, ugyanis az AGS, bár nem gyógyítható, diétával karban tartható, idővel pedig elmúlhat.

Többféle kullancs terjesztheti

Rossz hír, hogy a betegséget nem csak a Texasról „magányos csillagnak” nevezett kullancsfaj terjesztheti, hanem az Európában gyakori közönséges kullancs (Ixodes ricinus) is. Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont kullancskutatója három évvel ezelőtt a Qubitnek azt mondta, hogy Magyarországon még nem vizsgálták, hogy a Magyarországon élő kullancsok nyála tartalmazza-e az allergiát kiváltó anyagot, de mivel korábban már kiderült, hogy a közönséges kullancsok szervezete maga állítja elő az alfa-galt, a csípésük is okozhat allergiát.

Jó hír viszont, hogy megijedni sem kell: az amerikai eset extrémnek számít, önmagában pedig egy-egy csípés nem jelent különösebb veszélyt, ha az ember időben eltávolítja a kullancsot. Az AGS diagnózisát minden kétséget kizáróan csak egy allergénspecifikus immunglobulin vizsgálat után lehet felállítani, de még annak sem kell feltétlenül aggódnia, akinek megemelkedett az IgE-szintje, ezeknek az eseteknek is csak az 1-8 százalékában figyeltek meg allergiás tüneteket.