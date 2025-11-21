A Blue Origin előáll a New Glenn újabb, erősebb változatával

Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin csütörtökön bejelentette, hogy megépíti a New Glenn rakéta nagyobb, erősebb változatát, valamint megkezdte egy olyan orbitális műholdkilövő rakétacsalád tervezését, amely hasonló a SpaceX Falcon rakétáihoz – adja hírül a Reuters.

A bejelentést a New Glenn második, múlt héten indított küldetése utánra időzítették. Az új rakéta a New Glenn 9x4 nevet kapja, utalva a kilenc motorra, amely az első fokozatot, illetve a négy másik motorra, amely a második fokozatot hajta. Az új változatnak így kettővel lesz több motorja mint a New Glenn-nek.

A Blue Origin egyelőre nem közölte, hogy mikorra tervezik tervezi a nagyobb rakétaváltozat repülését, de arra utalt, hogy viszonylag gyorsan megépítik az új rakétát, a két New Glenn változat pedig egyidejűleg fogja kiszolgálni a piacot.

Az olyan amerikai rakétagyártó cégek, mint a Rocket Lab, a SpaceX, valamint a Boeing és Lockheed Martin tulajdonában lévő United Launch Alliance, szintén nagyobb rakétákat építenek vagy terveznek, amelyek komplexebb műhold-struktúrákat képesek a világűrbe juttatni.

A Blue Origin több milliárd dollárt és körülbelül egy évtizedet fordított a New Glenn fejlesztésére. Ez egy 29 emeletes rakéta, amelynek első fokozata újrahasznosítható, és nem mellesleg az is a célja, hogy versenyezzen a SpaceX Falcon flottájával, valamint a fejlesztés alatt álló Starship-pel, egy teljes egészében újrahasznosítható rakétával.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:







