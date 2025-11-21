Az elöregedett zombisejtek eltávolítása az erekből kulcsfontosságú lehet a cukorbetegség kezelésében

Ha bizonyos elöregedett sejteket eltávolítunk a vérerekből, az csökkentheti a gyulladást, javítja a vércukorszintet és ellensúlyozza az inzulinrezisztenciát, legalábbis ezt mutatja egy új, egereken végzett kísérlet – számol be a LiveScience.

Az erekben található „zombifikálódott” sejtek kulcsszerepet játszhatnak az életkorral együtt jelentkező anyagcsere-betegségek, például a cukorbetegség kialakulásában. Ezeknek a zombisejteknek a megsemmisítése új utakat nyithat a jövőbeli kezelési módszerekben. A sejtek elöregedése – az az állapot, amelyben leállnak az osztódással, de továbbra is a szervezetben maradnak – stresszreakciók eredménye, állítják a kutatók. Az elöregedett sejteknek lehetnek hasznos funkcióik, például a sebgyógyulásban, azonban idővel, ha a szervezetben egyre több halmozódik fel belőlük, hozzájárulnak az öregedéssel összefüggő betegségek kialakulásához.

Korábbi kísérletek azt mutatták, hogy az öregedő sejtek gyógyszeres kezelése enyhítheti az öregedés különböző tüneteit és meghosszabbíthatja az állatok egészséges életidejét. A Cell Metabolism folyóiratban megjelent új tanulmány az endoteliális, vagyis az erek belsejét borító sejtekre összpontosít, és egy olyan konkrét esetre, amelyben az öregedés káros hatással volt az anyagcsere folyamatokra. Azt tudjuk, hogy a szeneszcens, azaz öregedő sejtek szerepet játszanak az életkorral összefüggő anyagcsere-betegségek kialakulásában, a kutatók azonban egyelőre azonosítani próbálják azokat a specifikus sejteket, amelyek esetében az öregedés káros.

Ennek érdekében a kutatók egy csoport laboratóriumi egérnek magas zsírtartalmú étrendet állítottak be, hogy növeljék testsúlyukat és öregedést indukáljanak sejtjeikben; majd eltávolították öregedő endoteliális sejtjeiket. Ez az elhízott egereknél a zsírszövet csökkenésével, a vércukorszint javulásával és az anyagcsere-zavarok általános csökkenésével járt együtt. Ugyanakkor az elöregedett sejtek sovány egerekbe történő átültetése magasabb vércukorszintet és inzulinrezisztenciát eredményezett. Ezután a kutatók mindkét egércsoportot egy olyan gyógyszerrel kezelték, amely képes eltávolítani az öregedő sejteket. A kezelés mindkét csoportban kevesebb öregedő vérér sejttel és javuló glükóz toleranciával járt.

