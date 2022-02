A kutyák az emberhez hasonlóan gyászolnak, ha elveszítik egy társukat

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ha az ember elveszít valakit, aki közel állt hozzá, a gyász idején számos módon felborulhat az addigi élete, az alvászavaroktól az étvágycsökkenésig. Bár a gyász fogalmát nem lehet egyértelműen kiterjeszteni az állatokra, már emberszabású majmok, delfinek, elefántok és madarak esetében is megfigyelték, hogy a halálhoz fűződő rituálékban vesznek részt, a Milánói Egyetem kutatói pedig most arról számoltak be, hogy valószínűleg a kutyáknál is fennáll az emberéhez hasonló magatartásbeli változás kutyatársuk elvesztése után.

„A kutyák rendkívül érzelmes állatok, nagyon szoros köteléket alakítanak ki a csoportjuk tagjaival. Ez azt is jelenti, hogy nagyon megviseli őket, ha valamelyikük elpusztul, ezért az embereknek segíteniük kell nekik megbirkózni ezzel a szorongással” – mondta a Guardiannek Federica Pirrone, az egyetem munkatársa.

A kutatók kérdőíves felméréssel vizsgálták, hogyan élik meg a kutyák a gyászt. A kérdőívet 426 olasz felnőtt töltötte ki, akiknek mindegyike átélte már egy kutya elvesztését, miközben legalább egy másik kutya még életben volt a háztartásban. A kutyatulajdonosok 86 százaléka állította, hogy túlélő kutyája viselkedésbeli változásokat mutatott kutyatársának halála után.

Ez többek között abban mutatkozott meg, hogy kevesebbet játszottak és ettek, többet aludtak, valamint jobban keresték gazdáik figyelmét. A kutatás szerint az eredményeket nem befolyásolta az ember és a kutya közötti kötődés szintje, és az sem, hogy a gazdák mennyire humanizálták háziállataikat – ez pedig arra utal, hogy nincs arról szó, hogy a kutyatulajdonosok csak kivetítették volna saját gyászukat másik kutyájukra.

A gyász egyik magyarázata lehet, hogy az egyik kutya halála felborítja az addig megszokott rendet. „Ha a kutyák életük során megosztották egymással az élelmet, a túlélő kutya társa elvesztése után nagyobb valószínűséggel csökkentette aktivitásának szintjét, és többet aludt” – írják a kutatók a Scientific Reports című szaklapban megjelent tanulmányban. A viselkedésbeli változások erősebbek voltak azoknál a kutyáknál, amelyek gazdáik szerint különösen jó kapcsolatot ápoltak az elvesztett társukkal.

