Orkán erejű szél hajtja a Mars porördögeit

A felszín közelében 158 kilométer/órás sebességű széllel is számolniuk kell a Mars-expedícióknak – állítják a Berni Egyetem kutatói a Science Advances folyóiratban szerdán megjelent elemzésükben.

Az IFL Science ismertetője szerint a Donald Trump amerikai elnök által az év elején meghirdetett emberes Mars-küldetés tagjainak szinte állandó orkán erejű széllel is meg kell majd az amúgy sem barátságos bolygón.

A kép jobb szélén látható fehér pamacs egy porördög az Európai Űrügynökség Trace Gas Orbiter marsi keringőegységének felvételén Fotó: ESA/TGO/CaSSIS

A kutatócsoport a 2004-től a Mars Express szonda, illetve a 2016-tól az Európai Űrügynökség (ESA) ExoMArs Trace Gas Orbiter marsi keringőegysége által készített felvételeken azonosított 1039 porördög mozgását és sebességét katalogizálta neurális hálózati technológiával. A kopár és száraz felszínen a Földön sem ritka porördögök ugyanis láthatóvá teszik a láthatatlan szelet, segítségükkel megrajzolható a Mars széltérképe.

A Berni Egyetem porördög-katalógusa Fotó: ESA/TGO/CaSSIS

A fenti térkép mind az 1039 porördög helyét és 373 mozgásirányát mutatja. A svájci kutatók szerint bár porördögök az egész Marson jelen vannak, még a magas vulkáni kúpokon is, kialakulásuk a porszerű homokban gazdag régiókhoz köthető.