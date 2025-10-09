Orkán erejű szél hajtja a Mars porördögeit
A felszín közelében 158 kilométer/órás sebességű széllel is számolniuk kell a Mars-expedícióknak – állítják a Berni Egyetem kutatói a Science Advances folyóiratban szerdán megjelent elemzésükben.
Az IFL Science ismertetője szerint a Donald Trump amerikai elnök által az év elején meghirdetett emberes Mars-küldetés tagjainak szinte állandó orkán erejű széllel is meg kell majd az amúgy sem barátságos bolygón.
A kutatócsoport a 2004-től a Mars Express szonda, illetve a 2016-tól az Európai Űrügynökség (ESA) ExoMArs Trace Gas Orbiter marsi keringőegysége által készített felvételeken azonosított 1039 porördög mozgását és sebességét katalogizálta neurális hálózati technológiával. A kopár és száraz felszínen a Földön sem ritka porördögök ugyanis láthatóvá teszik a láthatatlan szelet, segítségükkel megrajzolható a Mars széltérképe.
A fenti térkép mind az 1039 porördög helyét és 373 mozgásirányát mutatja. A svájci kutatók szerint bár porördögök az egész Marson jelen vannak, még a magas vulkáni kúpokon is, kialakulásuk a porszerű homokban gazdag régiókhoz köthető.