Felfalt egy nagy porördög egy kisebbet a Marson, és ezt pont végignézte a NASA marsjárója

Egy nagyobb marsi porördög felfalt egy kisebbet az amerikai űrügynökség Perseverance marsjárójának szeme láttára – közölte csütörtökön a NASA. A látványos légköri jelenséget a marsjáró a Jezero-kráter peremén figyelte meg, ahol mostanában a bolygón valaha vizsgált legősibb kőzetek után kutat.

photo_camera Egy nagyobb marsi porördög (kép előterében, jobbra) felfal egy kisebbet (kép előterében, balra) a Perseverance marsjáró még januárban készült felvételein Fotó: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/INTA-CSIC/Space Science Institute/ISAE-Supaero/University of Arizona

A Perseverance navigációs kamerájával még január végén készült felvételen nemcsak az látszik, hogy miként kebelez be nagyjából 600 méterre a marsjárótól egy nagyobb porördög, egy halvány, mellette elhaladó másikat, hanem két másik, a távolban elhaladó porördög is. A nagyobb portölcsér a NASA szerint 65 méter széles, míg a kisebb 5 méter széles volt.

A portölcsérek nemcsak a Földön, hanem a Marson is gyakori jelenségek, amiket a vörös bolygó felszínén először az amerikai Mars Pathfinder leszállóegység örökített meg. Később az amerikai Spirit és Opportunity marsjárók is rendszeresen megfigyelték a szélörvényeket, amik ráadásul időről-időre segítettek megtisztítani a napelemeiket is a rájuk rakódó portól. A porördögöket a felfelé szálló és forgásba jövő levegő hozza létre, ahogy a Mars felszíni légrétegeit a napsugárzás felmelegíti.

„Ezek a konvektív légörvények ördöngősek lehetnek” – mondta Mark Lemmon, a coloradói Űrtudományi Intézet légkörkutatója, aki a Perseverance küldetésén dolgozik. Ezek a mini légörvények a marsi felszínen barangolnak, port kapnak fel, és ezzel közvetlen környezetükben csökkentik a látótávolságot. Ha pedig két porördög összetalálkozik, elpusztíthatják egymást, vagy ahogy most is történt, össze is olvadhatnak úgy, hogy a nagyobbik felfalja a kisebbiket.

„A portölcsérek fontos szerepet játszanak a marsi időjárás alakításában” – mondta Katie Stack Morgan, a Perseverance küldetésének vezető kutatója. A szakember szerint a jelenséget azért fontos vizsgálni, mert olyan légköri körülményekről árulkodnak a kutatóknak, mint az uralkodó szélirány és szélsebesség.

