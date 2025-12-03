Tűzgömbként zuhant vissza a Földre az a rakéta, amivel Kína fel akarja venni a versenyt Elon Musk és Jeff Bezos űrcégeivel

Kudarccal zárult szerdán a kínai Csucsüe–3 (Zhuque-3) rakéta első fokozatának visszatérése. Ez az az űrrakéta, amivel a kínai Landspace űrcég fel akarja venni a versenyt Elon Musk SpaceX és Jeff Bezos Blue Origin vállalatainak részben újrahasználható rakétáival.

A felépítésében és teherbíró képességében a SpaceX Falcon–9-éhez hasonló Csucsüe–3 rakéta első fellövése rendben zajlott és második fokozata sikeresen elérte a világűrt. Ezt a mérföldkövet, ami a Landspace-t a vezető kínai űrcéggé teheti, ugyanakkor beárnyékolja, hogy az első fokozat visszatérése nem sikerült.

„Rendellenes égési esemény történt a küldetés során, ami megakadályozta a puha landolást a leszállóhelyen. A visszatérési teszt kudarcot vallott, aminek a pontos okai még további vizsgálatok alatt állnak” – közölte a kínai Xinhua hírügynökség a Reuters szerint.

A kínai űrprogramot közelről követő szabadúszó újságíró, Andrew Jones által az X-en megosztott videón az látszik, ahogy az első fokozat lángolva zuhan le egy sivatagi területre:

A Csucsüe–3 első fokozatának sikertelen landolása a Reuters szerint jól mutatja, hogy mennyire nehéz egy olyan rakétát kifejleszteni, ami részben vagy egészben újrahasználható a fokozatainak Földre történő visszatérésén keresztül.

A Csucsüe–3 fellövése 2025. december 3-án Fotó: Landspace

A bravúr, ami kulcsfontosságú a rakétaindítási költségek csökkentéséhez, először a SpaceX-nek sikerült a Falcon–9 rakétával, 2015-ben, második űripari szereplőként pedig a Blue Originnek, idén novemberben, a New Glenn rakétával.