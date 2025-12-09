Huszonöt év után vonták vissza a Monsanto gyomirtójának rákkeltő hatását tagadó tanulmányt, mert azt valójában a cég írta

Egy nyolc éve zajlott per során kerültek nyilvánosságra először a Monsanto vegyipari óriáscég belső e-mailjei, amelyekből kiderült, hogy lényegében a cég emberei írták meg azt a sokat idézett tanulmányt, amely szerint nincs bizonyíték arra, hogy a Monsanto széles körben használt glifozát tartalmú gyomirtó szere, a Roundup rákot okozna.

A tanulmányt 2000-ben leközlő tudományos folyóirat most bejelentette, hogy „komoly etikai aggályok” miatt a cikket visszavonják – számol be a Science.

A Regulatory Toxicology and Pharmacology folyóirat közleménye úgy fogalmaz, ezt az írást tartják a glifozát és a Roundup rákkeltő hatásával kapcsolatos vita egyik legfontosabb cikkének, de nem világos, hogy mely részeit írták a Monsanto alkalmazottai, és ez „bizonytalanságot kelt a levont következtetések integritását illetően.”

A döntés két tudós munkájának köszönhető: Naomi Oreskes, a Harvard Egyetem tudománytörténésze és posztdoktori kutatója, Alexander Kaurov idén nyújtottak be visszavonási kérelmet, miután dokumentálták a cikkel kapcsolatos problémákat.

Aktivisták tüntetnek a Monsanto és azt azt tulajdonló Bayer ellen Lyonban, 2022-ben Fotó: ANTOINE MERMET/Hans Lucas via AFP

Elemzésük szerint a cikk a glifozáttal kapcsolatos tudományos kutatásokban hivatkozott tanulmányok legfelső 0,1 százalékába tartozott, és ez nem változott azóta sem, hogy a Monsanto érintettsége kiderült.

A tanulmánnyal kapcsolatos kérdések abban a perben vetődtek fel először, amelyet a Monsanto ellen indítottak olyanok, akik azt állították, a non-Hodgkin-limfómájuk kialakulásáért (a nyirokrendszer daganatos megbetegedése) a glifozát felelős. Ennek során kerültek napvilágra dokumentumok, amelyekben a Monsanto vezetői azt mérlegelik, miként reagáljanak a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) 2015-ös megállapításaira a glifozát rákkeltő hatásáról.

Itt merült fel, hogy a cég segítsen olyan tudományos cikkek megírásában, amelyek a vállalat álláspontját támasztják alá, azaz, hogy a szer nem jelent kockázatot. Egy vállalatvezető e-mailje egyenesen azt javasolta, hogy a tudósok csupán írják oda a nevüket a tanulmány fölé, amelyet valójában a cég emberei készítenek el. Az e-mail azt is elárulja, a most visszavont cikkről van szó.

A cikket formailag jegyző három kutató közül kettő már nem él, a harmadik, Gary Williams, aki a vezető szerző volt, a New York Medical College nyugdíjas patológusa. Ő a Science-nek nem akarta kommentálni az ügyet.

A Monsantót perlő betegeket képviselő ügyvéd, Robin Greenwald, a New York-i Weitz & Luxenberg ügyvédi iroda embere szerint a cikk visszavonása újabb bizonyíték arra, hogy végig igazuk volt.

A 2016 óta a Bayer tulajdonában lévő Monsanto közleménye azt írja, a tanulmány csak egy a sok közül, amely a vegyi anyag biztonságosságával foglalkozik. „A világ vezető szabályozó szervei között konszenzus van abban, hogy a glifozát biztonságosan használható, és nem rákkeltő” – állítja a vállalat.

