Az Alpok gleccsereinek 97 százaléka eltűnhet a század végéig
Az Alpok gleccsereinek 97 százaléka és a világ gleccsereinek 79 százaléka eltűnhet, ha 2100-ig a globális hőmérséklet a jelenlegi kibocsátási trendeket követve 2,7 Celsius-fokkal emelkedik – állítja egy friss kutatás.
Lander Van Tricht, a Zürichi Műszaki Egyetem gleccserkutatója és kollégái a Nature Climate Change folyóiratban hétfőn közölt kutatásukban klímamodellek segítségével jelezték előre, hogy az évszázad végéig milyen sors vár a Föld mintegy 211 000 gleccserére.
„Az Alpok, ahogy most ismerjük, teljesen megváltozik majd a század végéig” – mondta Van Tricht a Politico-nak, aminek a turizmuson keresztül érezhető gazdasági hatásai lesznek, valamint az olvadékvíz elmaradása miatt veszélybe kerülhet falvak és termőterületek vízellátása.
Az elmúlt két évtizedben nagyjából 4000 gleccser tűnt el bolygónkról, míg jelenleg évente nagyjából 1000-et veszítünk el. Ez a szám az évszázad közepén érheti el legnagyobb értékét, amikor az évente elolvadó gleccserek száma a 3000-et közelíti majd, még a klímacélok betartása esetén is.
Ugyanakkor ha a globális felmelegedés mértékét 2,7-ről 2 fokra mérsékelnénk a kibocsátások mérséklésével, a világ gleccsereinek 79 helyett 63 százaléka, míg az Alpok gleccsereinek 97 helyett 92 százaléka tűnne el. A párizsi egyezményben lefektetett 1,5 és 2 fokos klímacélok betartása több száz alpesi és globálisan több tízezer gleccsert menthetne meg, csökkentve a tengerszint növekedésének mértékét.
„Sok gleccserünket elveszítjük majd, de sokat meg is tudunk még menteni” – mondta a New Scientistnek David Rounce, a Carnegie Mellon Egyetem kutatója és a tanulmány egyik társzerzője.