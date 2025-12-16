Az Alpok gleccsereinek 97 százaléka eltűnhet a század végéig

Az Alpok gleccsereinek 97 százaléka és a világ gleccsereinek 79 százaléka eltűnhet, ha 2100-ig a globális hőmérséklet a jelenlegi kibocsátási trendeket követve 2,7 Celsius-fokkal emelkedik – állítja egy friss kutatás.

Lander Van Tricht, a Zürichi Műszaki Egyetem gleccserkutatója és kollégái a Nature Climate Change folyóiratban hétfőn közölt kutatásukban klímamodellek segítségével jelezték előre, hogy az évszázad végéig milyen sors vár a Föld mintegy 211 000 gleccserére.

„Az Alpok, ahogy most ismerjük, teljesen megváltozik majd a század végéig” – mondta Van Tricht a Politico-nak, aminek a turizmuson keresztül érezhető gazdasági hatásai lesznek, valamint az olvadékvíz elmaradása miatt veszélybe kerülhet falvak és termőterületek vízellátása.

Az elmúlt 10 évben jelentősen visszahúzódott svájci Rhone gleccser idén augusztusban Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az elmúlt két évtizedben nagyjából 4000 gleccser tűnt el bolygónkról, míg jelenleg évente nagyjából 1000-et veszítünk el. Ez a szám az évszázad közepén érheti el legnagyobb értékét, amikor az évente elolvadó gleccserek száma a 3000-et közelíti majd, még a klímacélok betartása esetén is.

Ugyanakkor ha a globális felmelegedés mértékét 2,7-ről 2 fokra mérsékelnénk a kibocsátások mérséklésével, a világ gleccsereinek 79 helyett 63 százaléka, míg az Alpok gleccsereinek 97 helyett 92 százaléka tűnne el. A párizsi egyezményben lefektetett 1,5 és 2 fokos klímacélok betartása több száz alpesi és globálisan több tízezer gleccsert menthetne meg, csökkentve a tengerszint növekedésének mértékét.

„Sok gleccserünket elveszítjük majd, de sokat meg is tudunk még menteni” – mondta a New Scientistnek David Rounce, a Carnegie Mellon Egyetem kutatója és a tanulmány egyik társzerzője.