Jót tesz a fiatalok mentális egészségének, ha hétvégén behozhatják a hétköznap kimaradt alvást

Mi a jobb, ha kialusszuk magunkat a hétvégén, amikor van rá időnk, vagy az, ha nem? A kérdés évtizedek óta foglalkoztatja a tudományt, ennek megfelelően pedig több válasz is érkezett rá, ezek szerint igen, nem vagy egy határozott talán. Egy friss kutatásban most a hétvégi alvás fiatalokra gyakorolt hatását vizsgálták, és az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a 16 és 24 éveseknek jót tesz, már ami a mentális egészségüket illeti.

A kutatók szerint az általánosan bevett recept az, hogy kortól függetlenül mindenki napi 8-10 órát aludjon, lehetőleg úgy, hogy minden nap azonos időben fekszik le és kel fel, és bár ez kétségkívül nagyon egészséges, nem túl életszerű. Melynda Casement, a kutatásról szóló tanulmány egyik szerzője szerint ráadásul nemcsak a fiataloknak, hanem másnak is nehéz betartani ezt a tanácsot: a legtöbben nemhogy tíz, de még nyolc óra alváshoz sem jutnak egy nap. Ez pedig sokféleképpen megbosszulhatja magát a szívbetegségek megnövekedett kockázatától a túlsúly kialakulásán át a depresszió kialakulásáig.

A fiatalok népbetegsége

Casement és társa, Jason Carbone közegészségügyi szakértő épp ez utóbbit vizsgálta a fiataloknál. A kutatásban a 16 és 24 év közötti önkéntesek beszámoltak róla, hogy mikor feküdtek le, mikor keltek fel, meddig aludtak a hétvégén, valamint arról is, hogy mutattak-e depressziós tüneteket. Azért is erre vonatkozott a kérdés, mert Casement és Carbone szerint az amerikai fiatalok között valóságos járványnak számít a depresszió: bár az adatok kutatásonként eltérnek, a mostani tanulmány szerint a fiatalok 17 százaléka érintett, ez az arány pedig az elmúlt években egyre nőtt.

A kutatók szerint a vizsgált korcsoportban 41 százalékkal csökkent a depressziós epizódok száma abban az esetben, ha a hétvégén behozták a kihagyott alvást. A fiatalok és a depresszió szempontjából is az a legjobb, amit más esetekben is javasolnak, az állandó időben történő elegendő alvás dupla ennyivel csökkentette a depressziós epizódok számát, vagyis nem az a legjobb megoldás, ha az ember megpróbálja behozni a kihagyott alvást, de még így is jelentősen csökkenti a depresszió kockázatát ahhoz képest, mintha még csak meg se próbálja.