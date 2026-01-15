Hazatért az egészségügyi problémában szenvedő űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról

Három társával hazatért a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) egy egészségügyi problémában szenvedő űrhajós a SpaceX Crew Dragon űrhajóján, miután az amerikai űrügynökség (NASA) múlt héten a Crew–11 személyzet idő előtti visszahozataláról döntött – írta meg csütörtökön a Reuters.

Az űrállomásról szerdán leváló Crew Dragon 10 órányi utazás után lépett be a Föld légkörébe, majd magyar idő szerint 9:45-kor landolt a Csendes-óceánon, San Diego közelében, a tervezettnél egy hónappal korábban.

Az SpaceX Crew Dragon Endeavour űrhajó a Csendes-óceánon történő landolás után Fotó: NASA/SpaceX

„Jó itthon lenni” – mondta a landolás után az Endeavour-nek nevezett űrhajó parancsnoka, Zena Cardman. Az űrhajón rajta kívül az amerikai Mike Fincke, a japán Kimiya Yui, valamint az orosz Oleg Platonov utazott.

Ez az első alkalom a két és fél évtizede működő ISS történetében, amikor egészségügyi okokból űrhajósokat kellett evakuálni az űrállomásról, ahol a Crew–11 legénység távozása után egy amerikai és két orosz űrhajós maradt.

Jared Isaacman, a NASA vezetője január 8-án azt mondta, hogy az űrhajósok hazahozatalára az egyiküknél jelentkező, súlyos egészségügyi probléma miatt volt szükség.

A NASA tisztségviselői eddig nem tették közzé, hogy a négy fős legénységből kinél jelentkezett a probléma, csak annyit árultak el, hogy nem egy, az űrállomáson végzett munka során keletkező sérülésről van szó.