Akár egy telefonos applikáció is előre jelezheti az öngyilkossági kísérletek kockázatát

Bár a fejlett AI-eszközök már képesek igényesen szövegeket összefoglalni vagy akár kódolni, szakmai felügyelet nélküli bevezetésük komoly aggályokat vet fel az olyan szubjektív, emberi viselkedéssel foglalkozó tudományágakba, mint például a pszichológia. A New Scientist szerint kutatók és pszichiáterek ezért most olyan digitális biomarkerek kidolgozásával kísérleteznek, amelyek mérhetővé teszik az emberek mentális állapotát, és akár az öngyilkossági kísérleteket is megelőzhetővé tehetnék.

A digitális biomarkereket olyan hétköznapi technológiai eszközök észlelhetik, mint az okostelefonok egészségkövető alkalmazásai, a viselhető eszközök, az alvásérzékelők, a lépésszámlálók és a fitneszkövetők. A krónikus fizikai megbetegedések nyomon követésének igénye folyamatosan egyre nagyobbra duzzasztja a biomarker-iparágat: a fitneszkövető eszközök globális piacának bevételei 2026-ban várhatóan megközelítik az 50 milliárd dollárt. Ráadásul az edzést, sportteljesítményt, alvási ritmust és fizikai adatokat mérő eszközök mellett néhány éve komolyra fordult a pszichológiai és mentális jóllétet monitorozó eszközök fejlesztése is.

Nem emberi, mégis emberéleteket menthet

A New Scientist olyan fejlesztésekről számolt be, amelyek az öngyilkos gondolatok és depresszív időszakok előrejelzésére vállalkoznak. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) új pilot programjában indult el a Deliberate AI egyik eszközének tesztelése, amely procedúra hamarosan abba a fázisba lép, ahol a digitális biomarker eszközök diagnózisai a klinikai vizsgálatok alapjául is szolgálhatnak.

Az eszköz úgy működik, mintha valaki a pszichológusával, vagy terapeutájával beszélgetne: bár a chatbot nem emberi reakciókat ad a páciens érzelmi megnyilvánulásaira, a mentális állapotot felmérő funkcióját kiválóan ellátja. „A gondolatok legerősebb előrejelzői a beszéd ritmusának és a mondatszerkezetek szokatlan következetessége” – idézi a lap Marc Aafjest, a Deliberate AI társalapítóját és vezérigazgatóját.

Az ilyen eszközök tökéletesítése azért lenne fontos, mert az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeknek – akik a hosszú távú terápiát nem engedhetik meg maguknak – is megoldást, vagy legalábbis támaszt jelenthetne a mentálisan megterhelő időszakokban. A felhasználó rövid, napi rendszerességű interjúkban számolhat be az AI-eszköznek az aznapi eseményekről, az aktuális érzéseiről és a frusztrációiról. A videós vallomások alapján a chatbot elemzi a hang- és arcbiomarkereket: „Ezekkel a nagy felbontású pillanatképekkel képesek lennénk a tünetek ingadozásait észlelni, úgy, ahogy korábban nem tudtuk” – mondta Aafjes. A cég a mentális és az idegrendszeri egészség jeleinek követésére, elemzésére és diagnosztikai lehetőségeire fejleszt AI alapú feldolgozó rendszereket.

A mentális egészség AI-vezérelt követésének és diagnosztikájának iparágában újabb és újabb vállalkozások bukkannak fel világszerte. A San Franciscó-i Ellipsis Health hangalapú, gépi tanulással kifejlesztett eszközzel kísérletezett már 2022-ben, miután a covidjárványt követő időszakban addig nem látott mértékben, 25 százalékkal ugrott meg globálisan a szorongásos és depressziós tünetekkel küzdők aránya. A résztvevőknek az AI-eszköz betanításhoz hat héten keresztül minden héten egy öt perces hangmintát kellett küldeniük, amelyekben a személyes problémáikról, egészségi állapotukról, illetve a munkahelyi eseményekről kellett beszámolniuk. Pozitív eredmény, hogy az eszköz hatékonyan tudta szétválasztani a résztvevőket két csoportra: azokra, akik elérték a szorongás és depresszió küszöbértékét, és azokra, akik nem.

Az amerikai példához hasonlóan egy másik nagyszabású digitálisbiomarker-tesztelés is folyamatban van jelenleg. A holland Leideni Egyetem és a fitneszkövető eszközöket gyártó Garmin 2023-ban elindított egy ötéves kutatást, hogy kifejlesszenek egy eszközt, amivel a depressziós időszakok kezdetei lennének előre jelezhetők. A kutatáshoz 2000 egyetemi hallgató egészségügyi adatait gyűjtik össze úgy, hogy a résztvevők folyamatosan viselik a biomarkereket gyűjtő eszközt: ennek főként a stresszes vizsgaidőszakokban van jelentősége, amikor a megnövekedett kognitív terhelés miatt a hallgatók nagyobb eséllyel küzdenek depressziós tünetekkel. A résztvevőknek a kutatás első három hónapjában a telefonjukra letöltött, a biomarker-eszközzel szinkronizált applikációban is válaszolniuk kellett kérdésekre, amelyeket az alkalmazás továbbított a kutatócsoportnak.

A szakma aggódik az AI miatt, aminek van még hova fejlődnie

Ugyanakkor a digitális biomarkerek kifejlesztésében még bőven akadnak hiányosságok, ráadásul használatuk komoly jogi kérdéseket is felvet. Egy korábbi, alvásminőséget vizsgáló tanulmány például kimutatta, hogy a depresszió előrejelzésében még mindig az önbevallásos kérdőívek bizonyultak pontosabbnak, mint az AI-eszközök elemzései. Ráadásul a felhasználók érzékeny adatainak kezelése is akadályt jelent egyelőre: az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) csak most kezdte el a pszichológia nagykönyvének számító Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyv (DSM) legújabb kiadásának előkészítését, amelyhez már 2025 júniusában egy biomarkerekkel foglalkozó albizottságot is létrehoztak. A DSM legutóbbi változatát 2022-ben adták ki, ami olyan szakmai támpontokat és naprakész tudományos álláspontokat tartalmaz, mint a rendellenességek kritériumainak és leírásainak módosítása.

A hiányosságok miatt a pszichiátriai és pszichológiai tudományos közösségekben is aggályokat vet fel a digitális biomarkerek használata a terápiás ülések gyakorlati használatában. Az APA tavaly szeptemberi, 1742 résztvevővel készített felmérése szerint a kérdőívet kitöltő pszichológusok 56 százaléka használta munkájához az előző egy év alatt az AI-t, ami közel a duplája a 2024-es 29 százalékos aránynak. Azonban ez a tendencia azt eredményezte, hogy a szakemberek jóval kritikusabban kezelték a mesterségesintelligencia-eszközök szakmai használatát: a kitöltők 92 százaléka aggodalmát fejezte ki az AI-eszközök pszichológiai alkalmazásával kapcsolatban, leggyakrabban a potenciális adatvédelmi incidensek (67%), a váratlan társadalmi károkozások (64%) illetve a bemeneti és kimeneti adatok torzítása (63%) miatt.

A kritikák nem alaptalanok, hiszen a hagyományos, nem AI bevonásával végzett pszichológiai állapotfelmérések hosszú életútinterjúkkal és kérdőívekkel készíthetők el a legmegbízhatóbban. Az APA sztenderdjei szerint ezek a pszichometriai tesztek az attitűdelemzést, az érzelmi működést, intelligenciát és a kognitív képességeket is részletekbe menően figyelembe veszik. Ezekkel a paraméterekkel mérhető fel a páciens pszichológiai működése vagy a pszichológiai és a neurológiai rendellenességek jelei is. Az egyelőre kérdés, hogy a digitális biomarkerek képesek-e ebben a szerepkörben helyettesíteni az emberi terapeutákat, és hiteles diagnózist adni.

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot vagy a 112-t! A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.

