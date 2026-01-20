Íme Veronika, az első bizonyítottan eszközhasználatra képes tehén

Egy Veronikának nevezett osztrák tehén az első szarvasmarha, ami bizonyítottan képes eszközöket használni – írta meg hétfőn az IFL Science.

Alice Auerspaerg és Antonio J. Osuna Mascaró, a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem kutatóihoz nemrég eljutott egy videó egy Karintia tartományban élő svájci barna tehénről, amin az állat egy gereblyével vakarta a hátát. Ezután úgy döntöttek, hogy kivizsgálják az esetet és meglátogatják a farmot.

Bár a tehén nem saját maga készítette el azt az eszközt, amivel megvakarta magát, a tárgynak egy adott cél elérése érdekében történő használata így is megfelel az eszközhasználat szigorú értelemben vett definíciójának. Veronika gazdája, Witgar Wiegele ökológiai gazdálkodó azt mondta, hogy az állat hároméves korában kezdte el először botokkal vakarni a hátát.

Így vakarta magát Veronika a seprűvel a próbák során Fotó: Antonio J. Osuna Mascaró

Osuna Mascaró a kutatás soráén két hetet töltött az alpesi völgyben, hogy felvételeket készítsen Veronika viselkedéséről, aminek eredményeit kollégájával január 19-én tették közzé a Current Biology folyóiratban.

A 70, randomizált próba során a kutató elsősorban azt vizsgálta, hogy a tehén érzékeny-e a seprű jellemzőire, vagyis arra, hogy a kefés vége alkalmasabb a vakarózásra, mint a nyele. A várakozásoknak megfelelően az állat többnyire a kefés végét használta az eszköznek, ugyanakkor nem mindig.

„Időről időre a seprű nyelét használta arra, hogy megvakarja magát, ami eleinte egyszerű hibának tűnt” – mondta Osuna Mascaró, de aztán elkezdtek felismerni egy mintázatot a viselkedésben.

Kiderült, hogy Veronika néha kifejezetten a kefés végénél fogva emelte fel a seprűt, azért, hogy aztán a nyelével meg tudja vakarni testének alsó részét, anélkül, hogy az érzékeny bőrfelületet a sörték kidörzsölnék. Ez többcélú eszközhasználatra utal, amit eddig nagyrészt csak csimpánzoknál figyeltek meg.