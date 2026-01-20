Rejtélyes struktúrára bukkantak a Gyűrűs-ködben, ami egy Földhöz hasonló kőzetbolygó maradványait rejtheti

Rejtélyes, vasatomokból álló felhőre bukkantak csillagászok a Gyűrűs-ködben – írta meg hétfőn a Reuters.

A színpompás Gyűrűs-köd (Messier 57) egy planetáris köd, amit 1779-ben fedezett fel Charles Messier francia csillagász. A Tejútrendszerben, tőlünk közel 2570 fényévre található objektum akkor jött létre, amikor egy vörös óriás csillag életének végén ledobta külső rétegeit, ami egy táguló, ionizált gázokból álló buborékot képzett.

Annak ellenére, hogy az objektumot évszázadok óta vizsgálják a csillagászok, többek közt az elmúlt években a James Webb űrtávcsővel is, még mindig tartogat meglepetéseket. Roger Wesson, a Cardiff Egyetem és a University College London csillagásza és kollégái nemrég a Kanári-szigeteken található William Herschel Teleszkóp egy új műszerével figyelték meg a ködöt, és egy meglepő struktúrára bukkantak.

A WEAVE műszerrel a kutatók a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban január közepén közzétett tanulmányuk szerint egy 6 billió kilométer hosszú, rúd alakú gázfelhőt tártak fel, ami átszeli a köd középpontját. A spektroszkópiai mérés alapján a köd vasatomokból áll, amiknek tömege együttvéve hasonló lehet a Föld vasmagjának tömegéhez.

„Izgalmas látni, hogy még egy ennyire jól ismert objektum – amit sok évtizeden át alaposan tanulmányoztak – is okozhat meglepetéseket, amikor új módszerrel figyeljük meg” – mondta Wesson. A kutatók egyelőre keresik a magyarázatát, hogy miként jöhetett létre a vasatomokból álló felhő.

A Gyűrűs-köd a James Webb űrtávcső 2023-as, közeli infravörös tartományban készített felvételén Fotó: NASA/ESA/JWST

Az egyik lehetőség, hogy a vasatomokból álló felhő a planetáris köd kialakulásakor egy, a csillag által elpárologtatott kőzetbolygóból maradt vissza. „Egy, a Földhöz hasonló bolygó elég vasat tartalmaz ahhoz, hogy létrehozza ezt a rudat, de arra nincs jó magyarázatunk, hogy miért öltene rúd alakot” – mondta Wesson.