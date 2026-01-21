Visszavonult az űrhajózástól Suni Williams, aki kilenc hónapra a Nemzetközi Űrállomáson rekedt

A NASA egyik legeredményesebbnek tartott űrhajósa, Sunita Lyn (becenevén Suni) Williams 27 év után visszavonult az amerikai űrügynökségtől – közölte kedden a szervezet. A 60 éves Williams, aki korábban ezredesként szolgált a haditengerészetnél, decemberben fejezte be pályafutását, és a NASA új vezetője, Jared Isaacman „az emberes űrrepülés úttörőjeként” méltatta őt.

Suni Williams a Boeing Starliner első tesztrepülésére való felkészülés közben 2024 áprilisában Fotó: NASA/Frank Micheaux/NASA/Frank Micheaux

Williams a női űrhajósok között rekordot tart a legtöbb űrsétával eltöltött idő tekintetében: kilenc alkalommal összesen több mint 62 órát dolgozott a szabad világűrben. Pályafutása során összesen 608 napot töltött az űrben, ami a NASA történetében a második legmagasabb szám – az első helyen álló Peggy Whitson 695 nappal tartja a rekordot.

Suni Williams nevét leginkább a Boeing Starliner űrhajó 2024 júniusában indult, első emberes tesztrepülése tette ismertté, amely súlyos technikai problémák miatt kudarcba fulladt. Az eredetileg 10 naposra tervezett küldetés végül 286 napos tartózkodásra nyúlt a Nemzetközi Űrállomáson, mivel az űrhajó nem tudta biztonságosan hazaszállítani a legénységet. Williams és társa, Barry „Butch” Wilmore végül 2025 márciusában tért vissza a Földre egy SpaceX Dragon kapszulával. A hosszú kint tartózkodás politikai vitát is kiváltott az Egyesült Államokban, de a két űrhajós később hangsúlyozta: nem érezték magukat magukra hagyva, és végig a munkájukra koncentráltak.

Butch Wilmore és Suni Williams amerikai űrhajósok a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén 2024 júliusában Fotó: HANDOUT/AFP

Az űrhajós összesen három alkalommal hagyta el a Földet: 2006-ban a Discovery űrrepülőgéppel, 2012-ben egy orosz Szojuz űrhajóval, majd 2024-ben a Starliner fedélzetén. Ő volt az első űrhajós, aki maratont futott a világűrben: 2007-ben a Nemzetközi Űrállomáson futópadon teljesítette a bostoni maraton távját.

A NASA vezetése Williams visszavonulását egyfajta generációváltásként értékeli, amely egybeesik az Artemis–2 küldetés előkészületeivel – ez lesz az első alkalom 1972 óta, hogy emberek közelítik meg a Holdat. Williams elmondta, hogy valójában a Nemzetközi Űrállomás és az ott dolgozó tudósok és mérnökök munkája alapozta meg a jövőbeli Hold- és Mars-küldetéseket.