Műszaki hiba miatt elhalasztották a világ legnagyobb atomerőművének újraindítását

Alig néhány órával a tervezett folyamat előtt után felfüggesztették a japán Kasivazaki–Kariva atomerőmű újraindítását, közölte az üzemeltető, de a reaktor továbbra is „stabil” állapotban van – adja hírül a Radio France Internationale.

A 2011-es fukusimai katasztrófa után bezárt Kasivazaki–Kariva atomerőműben szerdán kezdődtek a reaktor újraindításának műveletei, annak ellenére, hogy a közvélemény megosztott volt a kérdésben. Az üzemeltető Tokyo Electric Power Company (TEPCO) azonban azt közölte, hogy a monitoring rendszer riasztást adott, ezért a műveleteket felfüggesztették. A reaktor „stabil, és nincs radioaktív hatása a környezetére” – mondta a cég szóvivője.

Felkészülés a Kasivazaki–Kariva atomerőmű 6. blokkjának újraindítására 2025 decemberében Fotó: HIROYUKI KUME/The Yomiuri Shimbun via AFP

Potenciális kapacitásait tekintve a Niigata tartományban található erőmű a világ legnagyobb atomerőműve, amelynek hét reaktora közül egyet indítottak volna újra. Eredetileg keddre tervezték a folyamat kezdetét, ám miután a múlt hétvégén technikai problémát észleltek a szabályozórudak eltávolításával kapcsolatban, ezt elhalasztották. A problémát a hétvégén sikerült megoldani, de az újraindítást most ismét el kellett halasztani.

A Kasivazaki–Kariva erőmű 2012 óta nem termel áramot, ugyanis 2011 márciusában, a fukusimai katasztrófát követően, több tucat másik reaktorral együtt leállították. 2011. március 11-én 9-es erősségű földrengés rázta meg Fukusimát, az azt követő szökőárban 18 446 ember halt meg vagy tűnt el, az atomerőmű-baleset után a sugárzás miatt 123 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Tüntetés a Kasivazaki–Kariva atomerőmű újraindítása ellen a Tokyo Electric Power Company székházánál, január 19-én, Tokióban Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Noha az illetékes japán hatóságok engedélyezték a Kasivazaki–Kariva újraindítását, egy tavaly év végén végzett közvélemény-kutatás szerint a létesítmény 30 kilométeres körzetén belül élők több mint 60 százaléka azt mondta, nem hiszi, hogy a létesítmény újraindításának feltételei teljesültek

Az erőforrásokban szegény Japán azonban most újra az atomenergiára kívánja helyezni a hangsúlyt, hogy csökkentse függőségét a fosszilis tüzelőanyagoktól, 2050-re elérje a szén-dioxid-semlegességet, és ki tudja szolgálni többek között az AI-iparág növekvő energiaigényét.