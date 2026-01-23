Magyar kutató is részt vett az univerzum legújabb és legpontosabb térképének elkészítésében

Az univerzum nagy léptékű szerkezetéről és gyorsuló tágulásáról készült friss tanulmányát hozta nyilvánosságra a Dark Energy Survey (DES) nemzetközi együttműködés, amelyhez a kutatók hat éven át gyűjtöttek adatokat – írja sajtóközleményében a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont. A 600 galaxis megfigyelésével készített kutatásban Kovács András, az MTA–HUN-REN CSFK Lendület-csoportvezetője vett részt Magyarországról, aki elmondta: „A DES adatelemzési folyamata során kidolgozott módszerek és statisztikai eszközök adják a Lendület kutatócsoportunk jelenlegi munkáinak alapját.”

A Dark Energy Survey megfigyeléseit a chilei Andokban végezték 2013 és 2019 között, a Cerro Tololo Obszervatóriumban található 4 méteres Blanco-távcsövön, az amerikai Fermilab által fejlesztett 570 megapixeles DECam kamerával. Fotó: Reidar Hahn, Fermilab

Ezekhez a megfigyelésekhez olyan csillagászati műszereket használtak fel, mint a Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) színképelemző műszer, a Euclid űrtávcső és a Vera Rubin Obszervatórium (LSST), amelyek több milliárd galaxis megfigyelésére alkalmas, széles látószögű és nagy teljesítményű kamerákkal bírnak. A tanulmány azért fontos, mert a modern kozmológia elsősorban a világegyetem energiatartalmának összetételét kutatja: eddigi megfigyelések alapján az univerzum 25 százaléka sötét anyagból és 70 százaléka sötét energiából áll, utóbbi a kozmikus tágulás gyorsulásáért felel.

A DES kutatói először egyetlen kísérletben kombinálták a négy független kozmológiai mérési módszert. Ezek a gyenge gravitációs lencsehatás (a nagytömegű galaxishalmazok által meggörbített téridő), a galaxisok térbeli eloszlása, az Ia típusú szupernóvák (kettős rendszerek) megfigyelései és a barionikus akusztikus oszcillációk (BAO) elemzései voltak. A BAO az anyag eloszlásában megőrzött, korai univerzumban uralkodó feltételeknek a lenyomatait jelenti.

A Tejútrendszer csillagokkal és porral teli síkját elkerülve, a Dark Energy Survey mintegy 5000 négyzetfoknyi területet térképezett fel a déli égbolton, és galaxisok százmillióiról készültek éles felvételek, hogy segítsék a kutatókat az univerzum gyorsuló tágulásának megértésében. A most induló Euclid és Rubin-LSST galaxisfelmérések pedig tovább pontosítják majd az égbolt ezen területéről készült térképeket, valamint jelentősen ki is terjesztik azokat. Forrás: DES

A kutatók két elméleti modellt vizsgáltak részletesen: a standard kozmológiai modellt (ΛCDM), amely feltételezi, hogy a sötét energia sűrűsége állandó az időben. Ez a modell alapvetően helyes leírást adott, ugyanakkor a sötét energia tulajdonságainak időbeli változását megengedő wCDM modell elemzése apró eltéréseket tárt fel. A kutatók szerint ezek az eredmények a jövőben pontosabb elméletek vagy új fizikai folyamatok szükségességére utalhatnak.

