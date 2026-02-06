Megnyílt a Trump-féle online gyógyszertár, amely az elnök szerint hatalmas kedvezményeket ad a pácienseknek

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a Fehér Házban bemutatta a TrumpRx nevű weboldalt, amely negyven gyógyszert kínál a korábbi listaáraknál alacsonyabb áron azoknak, akik saját zsebből fedezik a kiadást, adja hírül az ABC News.



„Mától kezdve a leggyakrabban használt vényköteles gyógyszerek tucatjai lesznek elérhetők, drámaian nagy kedvezményekkel, minden fogyasztó számára ezen az új weboldalon, amelynek neve TrumpRx.gov” – jelentette be Trump.

Ismét hangsúlyozta az általa bevezetett Most Favored Nation (Legnagyobb Kedvezményben Részesített Nemzet) politikáját, amely szerinte biztosítja, hogy az Egyesült Államokban ne fizessen többet a gyógyszerekért, mint más országokban.

„Évekig ígérték mindkét párt politikusai, hogy csökkentik a vényköteles gyógyszerek árát és megfizethetőbb lesz az egészségügyi ellátás, de mindannyian kudarcot vallottak” – mondta.

Donald Trump elnök beszél, jobbra a Medicare és Medicaid programok vezetője, Mehmet Oz Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

A TrumpRx weboldal alapján ezek a gyógyszerek a programban részt vevő gyógyszertárakban szerezhetők be, a weboldalon feltüntetett kupon-kódok használatával, illetve közvetlenül a gyártók oldalain keresztül. A weboldal a GYIK-szekcióban azt is megjegyzi, hogy „a TrumpRx kedvezményes árazása kizárólag a készpénzzel fizető betegek számára érhető el”, azaz nem vehetik igénybe a biztosításuk terhére fizető páciensek.

Az ABC News által megkeresett szakértők szerint más betegsegítő programok is kínálnak hasonló kedvezményeket, ráadásul a TrumpRX termékskálája meglehetősen korlátozott, az összesített megtakarítás mértéke sem egyértelmű, és csak bizonyos csoportok számára lehet előnyös.

A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége aggódik az egészségügyi költségek miatt. Trump már szeptemberben beszélt a szándékairól, amikor bejelentette, hogy a Pfizer beleegyezett a Medicaid keretében kínált vényköteles gyógyszerek árának csökkentésébe. A Pfizer a TrumpRx legnagyobb résztvevője, több mint harminc gyógyszerrel szerepel a listán.

