A CIA-főnök arra figyelmeztette az amerikai chipgyártó cégek vezetőit, hogy Kína 2027-ben megtámadhatja Tajvant

Az Egyesült Államok technológiai ipara komoly válsággal néz szembe, amelynek oka a tajvani gyártású fejlett félvezetők iránti erős függőségben keresendő – a hivatalosan Kínai Köztársaságként ismert szigetország adja a világ legmodernebb chipjeinek 90 százalékát. Amerikai szövetségi tisztviselők többször figyelmeztették az Apple-t, az Nvidiát, az AMD-t és a Qualcommot, hogy egy Tajvan elleni kínai blokád vagy invázió leállíthatja a chipexportot, és teljesen megbéníthatja az amerikai gazdaságot – írja a New York Times.

Egy 2022-ben a félvezetőipari szövetség (Semiconductor Industry Association) megbízásából készült jelentés szerint a tajvani chipexport elvágása az amerikai gazdasági teljesítmény 11 százalékos visszaesését és 2500 milliárd dolláros veszteséget okozhatna. Kína Tajvant elszakadt területként kezeli, és a sziget körüli katonai demonstrációk fokozzák az ellátási lánc sebezhetőségével kapcsolatos aggodalmakat.

Az évtizedes figyelmeztetések és pénzügyi ösztönzők ellenére a Szilícium-völgy nagyon lassan mozdult a chipgyártás amerikai földre való áthelyezése felé. Joe Biden exelnök sok milliárd dollárt különített el a belföldi gyártás beindítására, míg a Trump-adminisztráció vámokkal próbálta rákényszeríteni a vállalatokat, hogy amerikai chipeket vásároljanak. A vállalatok azonban ellenálltak, javarészt a magasabb gyártási költségekre, valamint a legmodernebb chipeket gyártó tajvani TSMC technológiai előnyére hivatkozva.

Joe Biden a TSMC akkor még épülő arizoniai gyárát látogatja, 2022 decemberében Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A tajvani függőség csökkentésére irányuló erőfeszítések felgyorsultak, amikor a TSMC 2025 márciusában bejelentette, hogy legalább 100 milliárd dollárt fektet további amerikai (elsősorban Arizona állambeli) chipgyártó üzemek építésére, majd más cégek (többek között az Intel és a Samsung) is ígéretet tettek arra, hogy 2030-ig több száz milliárd dollárt költenek gyárépítésre. A kitűzött cél szerint az Egyesült Államok részarányát 20 százalékra kell növelni a globális chipgyártásban, ám az idővonal hosszúnak tűnik: az új üzemek évekig nem lesznek teljesen működőképesek, és addig lehetetlennek tűnik meggyőzni a techcégeket arról, hogy drágább amerikai chipeket kellene vásárolniuk.

Ezzel kapcsolatban egy eddig ismeretlen történetet is megosztott a New York Times: William Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője és Avril Haines, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója 2023 júliusában egy Szilícium-völgyi irodába rendelte az Apple, az Nvidia és az AMD vezetőit, majd a Qualcomm vezérigazgatója távolról csatlakozott a meetinghez.

Avril Haines és William Burns egy szenátusi meghallgatáson 2023 márciusában Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Burns és Haines arról tájékoztatta a cégvezetőket, hogy a kínai katonai költések arra utalnak, hogy Kína 2027-ben megtámadhatja Tajvant. Az Apple-főnök Tim Cook ezután azt mondta, hogy félig nyitott szemmel tudott csak aludni. Mindezek ellenére nem sikerült elérni, hogy több amerikai chipet vásároljanak a nyugati techcégek, ezért az Intel és a Samsung támogatását 2,3 milliárd dollárral csökkentették, ami kis híján csődközelbe kergette az egyik legnagyobb amerikai chipgyártó céget, az Intelt.

A tét azonban messze túlmutat a Szilícium-völgy üzleti érdekein. Tajvan szerepe a globális gazdaságban mintegy 10 billió dollárnyi GDP-ben mérhető, hiszen a szigeten gyártott chipek nélkül az okostelefonoktól az autókon át a mesterséges intelligenciát működtető adatközpontokig egész iparágak bénulnának meg. A becslések szerint egy tajvani konfliktus az Egyesült Államoknak 2500 milliárd, Kínának 2800 milliárd dolláros veszteséget okozna, a globális gazdasági kár pedig meghaladhatná a 10 billió dollárt. Ráadásul még az Arizonában legyártott amerikai chipek egy része is Tajvanon köt ki a végső összeszereléshez, ami jól mutatja, hogy mennyire nehéz rövid idő alatt valódi függetlenséget teremteni.

