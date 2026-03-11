A tudósokban és az MTA-ban bízik a leginkább, a politikusokban legkevésbé a magyar társadalom

A tudósokban és az MTA-ban bízik leginkább a magyar társadalom – derül ki abból a felmérésből, amit a Medián készített a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából.

A közvélemény-kutatásban az 5-ös skálán (ahol a magasabb pontszám nagyobb bizalmat jelez) 3,9 ponttal az MTA végzett az első helyen a különböző magyar intézményeket felvonultató listán. Az MTA mellett csak a Magyar Művészeti Akadémiának és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) volt inkább pozitív a megítélése, míg a legrosszabb megítélést a köztársasági elnöki intézmény kapta, 2,5 ponttal.

Amikor a foglalkozásokkal szembeni bizalomra kérdeztek rá, 4,2 ponttal a tudósok végeztek az első helyen. Őket az orvosok, valamint a bírák követték, miközben 2,3 ponttal a legrosszabbnak a politikusok megítélése bizonyult.

A válaszadók 69 százaléka értett egyet azzal a felvetéssel, hogy „a tudománynak teljesen függetlennek kell lennie a politikától, ezért a kormánynak nem szabad beleszólni az MTA működésébe”. Azzal az állítással, hogy „az MTA állami pénzből működik, ezért a kormány feladata felügyelni, hogy a társadalom számára hasznos kutatások szülessenek” 29 százalék értett egyet.

A megkérdezettek 69 százaléka gondolja azt, hogy az Akadémia működése Magyarországnak nélkülözhetetlen, és 53 százalékuk tartja az Akadémia teljesítményét nemzetközi mércével is kiemelkedőnek.

„Annak ellenére, hogy az elmúlt években az Akadémiát a sajtóban számos méltatlan támadás érte, a 2021-es, Nézőpont által végzett felméréshez hasonlóan a társadalom az MTA-ban bízik a legjobban, sőt az MTA megítélése kismértékben (hibahatáron belül), még emelkedett is” – írja az Magyar Tudományos Akadémia a keddi közleményében.

Az MTA az országgyűlési választások után, májusban választ új elnököt az intézményt 2020 óta vezető Freund Tamás neurobiológus helyére. Az MTA-t az utóbbi egy évben több kormányközeli véleményformáló is élesen támadta, Schmidt Mária tavaly áprilisban az intézményt „sztálinistának” nevezte, legutóbb pedig a Matolcsy Györgyhöz közel állónak tartott Lentner Csaba alaptörvény-ellenesnek bélyegezte működését.