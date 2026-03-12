Jobban teljesítenek azok az esportolók, akik szódát isznak, mint azok, akik sima vizet

Magyarországon is egyre népszerűbbek az esportok, aki pedig beleássa magát ebbe a világba, hamar szembesül vele, hogy nem mindegy, milyen a gép, a monitor, a füles, az egér és így tovább. Mint kiderült, az sem mindegy, hogy mit iszik az ember, miközben játszik: egy friss japán kutatásban megvizsgálták, hogy hogyan teljesítenek azok a játékosok, akik sima vizet isznak, aztán összevetették az eredményeiket azokkal, akiknek szódát adtak.

A kísérletben 14 önkéntes vett részt, akiknek egy fociszimulátorral kellett játszaniuk három órán keresztül. A kutatók az egyik alkalommal sima vizet, a másik alkalommal szódát adtak nekik, majd megvizsgálták a reakcióidejüket, a pupillaméretüket, a stressz-szintjüket, pulzusukat, vércukrukat és a nyáluk kortizolszintjét. A játékosoknak nyilatkozniuk is kellett arról, hogy mennyire érzik magukat fáradtnak.

Csodaszóda

Mint kiderült, a szódás csapat tagjai kipihentebbnek érezték magukat, a pupillájuk tágabb volt, mint a sima vizet fogyasztóknak, és még jobban is érezték magukat, mint amikor csak csapvizet ittak. A kortizolszintben, pulzusban és vércukorban nem találtak számottevő eltérést a két csoport között. Különös, de a kutatók azt is megfigyelték, hogy a szódaivók kevesebb szabálytalanságot követtek el a virtuális futballban, mint azok, akik csak csapvizet kaptak.

A felfedezés nemcsak az esportokban lehet hasznos, hanem az élet számtalan más területén is: a szóda növeli a teljesítményt, de nem olyan egészségtelen, mint az energiaital vagy a mértéktelen kávéfogyasztás. Ennek az lehet az oka, hogy a többek között az ízlelésért felelős TRP-csatornákat a szénsavas vízben lévő szén-dioxid ingerli, ami fokozza az éberséget és egyes esetekben javítja a kognitív funkciókat.

A felfedezés hitelét némileg csökkenti, hogy a kutatást az Asahi Soft Drinks Co. üdítőitalgyártó cég finanszírozta, illetve az is, hogy a négy kutatóból ketten ennél a cégnél dolgoznak – ami az üdítők mellett, mit ad Isten, szénsavas vizet is forgalmaz, a kísérlethez is az Asahi vizét használták.