Napi 800 dollárt kínál egy cég azért, hogy zaklassák és alázzák a chatbotokat

Meglepő álláshirdetést tett közzé a Memvid nevű kaliforniai startup: napi 800 dolláros (több mint 270 ezer forintos) bérezéssel keresnek embert egy úgynevezett „AI bully”, azaz mesterségesintelligencia-zaklató pozícióra. A feladat nem igényel informatikai végzettséget, csupán rengeteg türelmet és a technológiából fakadó frusztráció tűrését. A kiválasztott jelentkezőnek egy teljes munkanapon keresztül kell szekálnia a legnépszerűbb chatbotokat, módszeresen szembesítve őket a következetlenségeikkel, memóriazavaraikkal és az úgynevezett hallucinációkkal, amikor a gép magabiztosan állít valótlanságokat.

Mohamed Omar, a cég vezérigazgatója szerint a cél az AI-rendszerek egyik legsúlyosabb gyengeségének, a kontextusvesztésnek a feltérképezése. Bár a technológia az elmúlt pár évben ezen a téren is sokat fejlődött, a kutatások szerint a vezető modellek pontossága még 2026-ban is 30-60 százalékkal csökken a hosszabb, összetettebb beszélgetések során. Az „AI-zaklató” munkája tehát egyfajta stresszteszt, amely során addig kell provokálnia a szoftvert, ugyanazokat a kérdéseket ismételgetve, amíg az AI kénytelen beismerni, hogy elvesztette a fonalat vagy hibázott.

A kísérleti állás mögött komoly biztonsági aggodalmak húzódnak meg, hiszen az AI tévedései ma már a való életben is súlyos károkat okoznak – 2026-ra már az egészségügyben és a jogi szférában is drasztikusan megszaporodtak a hibás diagnózisokból és kitalált jogi precedensekből eredő incidensek. Bár a 800 dolláros napidíj elsőre játéknak tűnhet, a Memvid szerint a chatbotok megbízhatatlanságának láthatóvá tétele kritikus fontosságú, hiszen a technológia hibáinak elhallgatása sokkal többe kerülhet a társadalomnak.

Aki most lemarad az állásról, ne búsuljon, a Memvid szerint ha eredményes lesz a munka, később több AI-zaklatót is felvehetnek majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: