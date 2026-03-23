A NASA műholdas adatai szerint megismétlődhet a 2022-es rekordaszály Európában

„A legfrissebb adatok egyértelműen mutatják, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország, de általában egész Közép- és Kelet-Európa egyre mélyebb vízhiányba csúszik” – hívja fel a figyelmet az amerikai űrhivatal, a NASA földmegfigyelő műholdjainak napokban publikált adataira a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Környezetvédelmi Minisztérium című Facebook-oldala.

A Föld felszíni és felszín alatti víztömegeinek viselkedését gravimetriai módszerekkel monitorozó GRACE-FO műholdak adatai és az ezek alapján futtatott modellek azt mutatják, hogy a régióban az évtizede nem tapasztalt havas tél ellenére rendkívül alacsony a talaj víztartalma, „a vízellátottság a történelmi átlag legalját közelíti”.

A GRACE-FO felszín alatti vízkészletek alapján 2026. március 16-án kiadott aszálytérképe Fotó: NASA GRACE-FO

Az elmúlt hat évtizedben mért legszárazabb időszakokat meghaladó, a fenti térképen bordóval jelölt vízhiányos terület része a teljes Kárpát-medence.

Korábban ebben, illetve ebben a cikkünkben is foglalkoztunk azzal, hogy a kontinens vízhiánya már 2018-től halmozódik, az éves aszályok összeadódásával pedig egyre nagyobb a deficit.