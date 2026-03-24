A Qubit+ tartalmai Menetelők számháborúja Pixel-teszt Kamaszodó magyar demokrácia Tiltott peptidek Vízválasztó Jön a 6G

A Hormuzi-szoros lezárása miatt súlyos sörhiány is beüthet Indiában

Nagy Gergely
március 24.
gazdaság

Áremelkedésekre és ellátási zavarokra figyelmeztetnek az Indiában működő globális sörgyártók, mivel az iráni háború miatt kialakult gázhiány növeli az üvegek árát, a szállítási késések nehezítik az alumínium importját, amelyre a sörös dobozokhoz volna szükség – írja a Reuters.

India különösen kitett az üzemanyag-ellátás változásainak, minthogy a világ negyedik legnagyobb földgáz importőre, és erősen támaszkodik a közel-keleti szállítmányokra, az ellátás körülbelül 40 százalékát Katarból szerezve be. Az iráni támadások pedig részben megbénították Katar exportkapacitásait, szűkítve a földgáz-szállításokat is az indiai gyártók számára.

Az Indiai Sörgyártók Szövetsége, amely olyan globális brandeket is képvisel, mint a Heineken, az Anheuser-Busch InBev és a Carlsberg, a Reuters kérdésre azt nyilatkozta, hogy az üvegek ára körülbelül 20 százalékkal emelkedett, a papírdobozok díja megduplázódott, és egyéb csomagolóanyagok, például címkék ára is megnőtt.

A gáz elengedhetetlen a gyártósorok működtetéséhez, és az ellátási gondok miatt máris számos üvegpalack-gyártó korlátozta vagy teljes egészében le is állította a termelést. Az alumíniumdoboz-szállítók is korlátozásokra figyelmeztetnek, éppen akkor, amikor India belép a nyári csúcsszezonba és a sörértékesítés megugrik.

Az indiai sörpiac értéke 2024-ben 7,8 milliárd dollár volt, ami 2030-ra várhatóan megduplázódik. A Heinekené körülbelül a piac fele, míg az AB InBev és a Carlsberg egyaránt 19 százalékkal részesedik belőle. Bár ez a három vállalat uralja az indiai sörpiacot, több kisebb helyi szereplő is jelen van, például a Bira és a Simba.

