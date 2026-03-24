A Hormuzi-szoros lezárása miatt súlyos sörhiány is beüthet Indiában

Áremelkedésekre és ellátási zavarokra figyelmeztetnek az Indiában működő globális sörgyártók, mivel az iráni háború miatt kialakult gázhiány növeli az üvegek árát, a szállítási késések nehezítik az alumínium importját, amelyre a sörös dobozokhoz volna szükség – írja a Reuters.

India különösen kitett az üzemanyag-ellátás változásainak, minthogy a világ negyedik legnagyobb földgáz importőre, és erősen támaszkodik a közel-keleti szállítmányokra, az ellátás körülbelül 40 százalékát Katarból szerezve be. Az iráni támadások pedig részben megbénították Katar exportkapacitásait, szűkítve a földgáz-szállításokat is az indiai gyártók számára.

Az Indiai Sörgyártók Szövetsége, amely olyan globális brandeket is képvisel, mint a Heineken, az Anheuser-Busch InBev és a Carlsberg, a Reuters kérdésre azt nyilatkozta, hogy az üvegek ára körülbelül 20 százalékkal emelkedett, a papírdobozok díja megduplázódott, és egyéb csomagolóanyagok, például címkék ára is megnőtt.

A gáz elengedhetetlen a gyártósorok működtetéséhez, és az ellátási gondok miatt máris számos üvegpalack-gyártó korlátozta vagy teljes egészében le is állította a termelést. Az alumíniumdoboz-szállítók is korlátozásokra figyelmeztetnek, éppen akkor, amikor India belép a nyári csúcsszezonba és a sörértékesítés megugrik.

Az indiai sörpiac értéke 2024-ben 7,8 milliárd dollár volt, ami 2030-ra várhatóan megduplázódik. A Heinekené körülbelül a piac fele, míg az AB InBev és a Carlsberg egyaránt 19 százalékkal részesedik belőle. Bár ez a három vállalat uralja az indiai sörpiacot, több kisebb helyi szereplő is jelen van, például a Bira és a Simba.

