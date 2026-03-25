A túl hosszú önmegtartóztatás ronthatja a spermiumok minőségét, míg a gyakoribb ejakuláció javíthatja a férfiak termékenységét – erre jutott egy nagyszabású kutatás. Az eredmények megkérdőjelezik a jelenlegi orvosi ajánlásokat, amelyek többnapos önmegtartóztatást javasolnak a termékenységi vizsgálat mintavétele előtt.

Az Oxfordi Egyetem biológusa, Krish Sanghvi által vezetett elemzés 115 emberi vizsgálatot (közel 55 ezer férfi adataival) és további állatkísérleteket vont össze. A kutatók azt találták, hogy minél hosszabb ideig marad a spermium a szervezetben, annál nagyobb eséllyel jelentkezik DNS-károsodás és oxidatív stressz, ami rontja a mozgékonyságot és az életképességet.

Ez többek között azért fontos, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenlegi irányelvei szerint a férfiaknak 2–7 napig kellene tartózkodniuk az ejakulációtól például lombikprogram (IVF) előtt – ez azonban elsősorban a spermiumok számának maximalizálását célozza, nem a minőséget.

Az oxfordi kutatás szerint viszont a minőség legalább ilyen fontos. Egy friss klinikai vizsgálatban például azoknál a pároknál, ahol a férfi kevesebb mint 48 órát várt a mintavétel előtt, 46 százalék volt a terhességi arány, míg hosszabb önmegtartóztatás esetén csak 36 százalék.

A Guardiannek nyilatkozó szakértők szerint a kép ennél árnyaltabb: túl rövid idő esetén kevesebb és kevésbé érett spermium termelődik, míg túl hosszú várakozásnál romlik azok minősége. Az optimális megoldás így valószínűleg az, hogy meg kell találni az egyensúlyt a mennyiség és a frissesség között. A tanulmány eredményei várhatóan hatással lehetnek a termékenységi kezelések gyakorlatára is, és újragondolásra késztethetik a jelenlegi ajánlásokat.

