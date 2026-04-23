Hamarosan érkezhet egy mRNS-vakcina, ami véd a H5N1 madárinfluenza ellen

Megkezdődött a Moderna H5N1 elleni mRNS-vakcinájának harmadik fázisú klinikai vizsgálata, ami kulcsszerepet játszhat egy esetleges emberi madárinfluenza-járvány elleni védekezésben – írta szerdán a New Scientist.

Az mRNA-1018 vakcinát a H5N1 2.3.4.4b kládjába tartozó vírusok ellen tervezték, amik 2020 óta Eurázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint az Antarktiszon madarak és emlősök millióit pusztították el, és több mint 100 detektált emberi fertőzést okoztak, aggodalmat keltve virológusok és kormányok körében.

Egy oroszlánfóka tetemét vizsgálják szakemberek Peruban az állatok tömeges elhullását okozó H5N1 járvány közepette, 2023 elején Fotó: Sernanp/AFP

Ezek többsége nem vezetett súlyos megbetegedéshez, de a H5N1 korábbi változatai az észlelt esetek közel 50 százalékában halálos kimenetelű fertőzést okoztak, a vírust az ismert kórokozók között az egyik legletálisabbá téve.

A H5N1 elleni vakcina már átesett első és második fázisú klinikai vizsgálaton, aminek során alkalmazása biztonságosnak bizonyult. Így most megkezdődhet a következő, az Egyesült Királyságban 3000, az USA-ban 1000 önkéntes bevonásával zajló harmadik fázisú vizsgálat.

A klinikai vizsgálat során nem közvetlenül mérik majd a vakcina hatásosságát, mivel a H5N1 nem terjed a populációban, hanem az oltás által kiváltott immunválaszt figyelik majd. A korábbi vizsgálat eredményei Hiwot Hiruy, a Moderna munkatársa szerint azt mutatják, hogy a vakcina erős immunválaszt generál.

„Egy influenzajárvány jelenti a legvalószínűbb jövőbeli pandémiát. Ezért kulcsfontosságú annak garantálása, hogy megfelelően fel legyünk készülve” – mondta Richard Pebody, a brit egészségbiztonsági hivatal, a UKHSA munkatársa.

Több ország, köztük az USA és az Egyesült Királyság is felhalmozott az elmúlt években vészhelyzeti alkalmazásra szánt, H5N1 elleni vakcinákat, amik több millió ember beoltására elegendőek. Csakhogy ezeknek, a tojások segítségével készülő oltásoknak a gyártása nehezen gyorsítható fel, míg az mRNS vakcináké, ahogy az a covidjárvány során is kiderült, sokkal könnyebben.