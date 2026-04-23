Hamarosan érkezhet egy mRNS-vakcina, ami véd a H5N1 madárinfluenza ellen
Megkezdődött a Moderna H5N1 elleni mRNS-vakcinájának harmadik fázisú klinikai vizsgálata, ami kulcsszerepet játszhat egy esetleges emberi madárinfluenza-járvány elleni védekezésben – írta szerdán a New Scientist.
Az mRNA-1018 vakcinát a H5N1 2.3.4.4b kládjába tartozó vírusok ellen tervezték, amik 2020 óta Eurázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint az Antarktiszon madarak és emlősök millióit pusztították el, és több mint 100 detektált emberi fertőzést okoztak, aggodalmat keltve virológusok és kormányok körében.
Ezek többsége nem vezetett súlyos megbetegedéshez, de a H5N1 korábbi változatai az észlelt esetek közel 50 százalékában halálos kimenetelű fertőzést okoztak, a vírust az ismert kórokozók között az egyik legletálisabbá téve.
A H5N1 elleni vakcina már átesett első és második fázisú klinikai vizsgálaton, aminek során alkalmazása biztonságosnak bizonyult. Így most megkezdődhet a következő, az Egyesült Királyságban 3000, az USA-ban 1000 önkéntes bevonásával zajló harmadik fázisú vizsgálat.
A klinikai vizsgálat során nem közvetlenül mérik majd a vakcina hatásosságát, mivel a H5N1 nem terjed a populációban, hanem az oltás által kiváltott immunválaszt figyelik majd. A korábbi vizsgálat eredményei Hiwot Hiruy, a Moderna munkatársa szerint azt mutatják, hogy a vakcina erős immunválaszt generál.
„Egy influenzajárvány jelenti a legvalószínűbb jövőbeli pandémiát. Ezért kulcsfontosságú annak garantálása, hogy megfelelően fel legyünk készülve” – mondta Richard Pebody, a brit egészségbiztonsági hivatal, a UKHSA munkatársa.
Több ország, köztük az USA és az Egyesült Királyság is felhalmozott az elmúlt években vészhelyzeti alkalmazásra szánt, H5N1 elleni vakcinákat, amik több millió ember beoltására elegendőek. Csakhogy ezeknek, a tojások segítségével készülő oltásoknak a gyártása nehezen gyorsítható fel, míg az mRNS vakcináké, ahogy az a covidjárvány során is kiderült, sokkal könnyebben.