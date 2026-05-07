Blokkolta a covidvakcinák biztonságosságát igazoló tanulmányok megjelenését az amerikai gyógyszerhivatal

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal több olyan, adófizetői pénzből finanszírozott tanulmány közzétételét megakadályozta, amelyek biztonságosnak találták a Covid–19 és az övsömör elleni vakcinákat – közölte az USA egészségügyi és humánszolgáltatási minisztériumának (HHS) egyik tisztviselője. Andrew Nixon, a HHS szóvivője megerősítette, hogy a több millió dolláros kutatásokat, amelyeket az ügynökség tudósai végeztek több millió beteg adatai alapján 2023-ban és 2024-ben, azért vonták vissza, mert a hivatal szerint a szerzők az adatokkal alá nem támasztott „túlzó következtetéseket” vontak le. A kutatások azonban sorra azt bizonyítják, hogy a vakcinák súlyos mellékhatásai ritkák, ezért felmerült a kérdés, hogy az ügynökség vajon nem politikai érdekek mentén tart-e vissza tudományos bizonyítékokat.

Az egyik szóban forgó tanulmány 7,5 millió 65 év feletti amerikai orvosi adatait elemezte 14 lehetséges egészségügyi kimenetel, köztük a sztrók és a szívroham szempontjából. A kutatók azt találták, hogy az anafilaxia (a szervezet túlérzékenységi allergiás reakciója) volt az egyetlen aggodalomra okot adó mellékhatás, amely körülbelül egymillió Pfizer-vakcinával beoltott emberből egynél fordult elő, és arra jutottak, hogy más statisztikailag jelentős kockázat nem volt megfigyelhető. Annak ellenére, hogy a Drug Safety szakfolyóirat elfogadta a tanulmányt publikálásra, azt később visszavonták. Janet Woodcock, az FDA korábbi elnökhelyettese az esetet egy olyan mintázat részének nevezte, amely a vakcinák általános biztonságosságát alátámasztó információk visszatartásáról szól, gyakran nem tudományos hátterű szóvivők által előadott módszertani indokokra hivatkozva.

De nem jelenhettek meg az eredményei egy másik kutatásnak sem, amelyben 4,2 millió, fél és 64 éves kor közötti embert vizsgáltak – itt csak nagyon ritka esetekben találtak szívizomgyulladást és lázgörcsöt, és végül arra jutottak, hogy a védőoltás előnyei messze meghaladják a kockázatokat. Ezenkívül az ügynökség állítólag megakadályozta a Shingrix övsömör elleni vakcinával kapcsolatos kutatások megjelentetését is azzal, hogy nem hagyta jóvá időben a kivonatok benyújtását egy gyógyszerbiztonsági konferenciára.

A visszavonások a Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter körüli viták fokozódása közepette történtek, akit korábban is kritizáltak oltásellenes retorikája, valamint a különböző védőoltások finanszírozásának és elérhetőségének korlátozása miatt. Ezzel párhuzamosan Marty Makary, az FDA biztosa belső vezetési konfliktusokkal és a biotechnológiai ipar kritikáival néz szembe az egyre következetlenebb gyógyszer-felülvizsgálati folyamatok miatt.

