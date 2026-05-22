A Fender jogi keresztesháborút kezdett egy sor kisebb, de néha jobb minőséget produkáló versenytárs ellen

A világ talán legismertebb hangszermárkája, az elektromos gitárok és basszusgitárok piacán meghatározó Fender a napokban kőkemény felszólítást küldött számos kisebb-nagyobb amerikai cégnek és manufaktúrának. A cégeknek kiküldött felszólító levél („cease and desist”), azt tartalmazza, hagyjanak fel a Fender leghíresebb gitártípusára, a Stratocasterre hasonlító hangszereik gyártásával és forgalmazásával, sőt, hívják vissza az eladott példányokat és semmisítsék is meg azokat.

Hangszerbolti eladó Fender Stratocasteren játszik a kaliforniai Santa Monicában Fotó: VALERIE MACON/AFP

Minderre azt követően került sor, hogy a Fender márciusban, Düsseldorfban pert nyert egy kínai gyártó ellen, amely a Stratocaster rossz minőségű, olcsó másolatait gyártotta és forgalmazta. A márciusi ítéletben a düsseldorfi regionális bíróság kimondta, hogy a Stratocaster dizájnja a német és az európai jog szerint is alkalmazott művészeti alkotásnak minősül, amely szerzői jogi védelem alatt áll – részletezi cikkében az Ultimate Guitar. Ez alapján a Fendernek „érvényesíthető jogai vannak minden olyan gyártmánnyal szemben, amely a Stratocaster testformáját használja, és amelyet Németországban vagy az Európai Unió más országaiban gyártanak, értékesítenek vagy forgalmaznak”.

Két Fender és egy Gibson gitár egy januári árverésen, Londonban. Balra Jeff Beck hangszere, egy Custom Shop Stratocaster Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu via AFP

Ez nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a hangszeripari óriás más, Stratocaster típusú gitárokat árusító cégek ellen is fellépjen. A Guitar.com az ügyről szóló cikke hangsúlyozza, hogy nem védjegyjogi vitáról volt szó, itt a Stratocaster testformáját szerzői jog által védett alkotásként próbálták újraértelmezni. Emellett bár a düsseldorfi döntés csak az Európai Unióban értékesített vagy oda importált gitárokra vonatkozik, a hangszeripar globális jellege miatt a Fender ezt az ítéletet arra használja, hogy az EU-ban is üzleti tevékenységet folytató, de másutt működő márkákkal szemben is érvényesítse az álláspontját.

A helyzetet azonban több tényező bonyolítja. Egyrészt itt nem csupán ócska koppintásokról van szó, hanem arról is, hogy számos, elsősorban amerikai cég és manufaktúra kezdett gyártani a Fender típusaira hasonlító, de azokat minőségben nem ritkán túlszárnyaló hangszereket. Ezek között vannak kisebb cégek, mint az LSL Instruments, vagy a Suhr, manufaktúrák, mint a Nash, amelyek kis szériában, drága hangszereket gyártanak, de ott van például a Paul Reed Smith (PRS) is, amely nagyobb mennyiségben termel és ad el. (Egyébként eddig csak az LSL ismerte el hivatalosan, hogy felszólító levelet kapott a Fendertől.)

Másrészt néhol ezekben a cégekben a Fender egykori csúcsfejlesztői, tervezői dolgoznak, és ezeket a hangszereket éppen a Fender egyenetlen, sőt, sok esetben gyenge minőségű saját sorozatai miatt jelentkező piaci igények hívták elő. Továbbá az is árnyalja a képet, hogy maga a Fender is gyárt és gyártat kvázi másolatokat, hiszen saját márkája, a Squier olcsóbb, de a dizájnt tekintve ugyanolyan modelleket készít Indonéziában, illetve gyártanak – szintén Indonéziában – Fender logóval ellátott, ugyanakkor az amerikai és mexikói gyártmányok minőségét el nem érő hangszereket is.

A Fender üzeme Coronában, Kaliforniában Fotó: VALERIE MACON/AFP

„Az a követelés érkezett a Fendertől, hogy állítsuk le a Saticoy nevű gitárjaink értékesítését világszerte, hívjunk vissza minden példányt, és semmisítsük meg őket” – idézi az LSL Instruments közleményét a Guitar.com. „Évente kevesebb mint 500 gitárt készítünk, miközben a Fender 500 ezret gyárt. A mi apró vállalkozásunk semmilyen módon nem jelent fenyegetést számukra, mégis itt tartunk.” Az LSL szerint ha ezt a küzdelmet kizárólag „saját erőből" kell megvívniuk, hamarosan csődbe mennek és megszűnnek, és mint jelzik, nem ők vannak egyedül ebben a fenyegető helyzetben.

A Stratocastert 1952 és -54 között tervezte és fejlesztette ki az Egyesült Államokban Leo Fender, Bill Carson, George Fullerton és Freddie Tavares, a Fender Musical Instruments Corporation 1954 óta folyamatosan gyártja és értékesíti. A névadó Leo Fender 1965-ben adta el cégét a CBS-nek, majd 1980-ban George Fullertonnal új céget alapított, a G&L-t.

A Youtube-on aktív gitáros tartalomgyártók, influenszerek, edukátorok igen nagy része felháborodását és csalódottságát fejezte ki a Fender piaci magatartása miatt. Legtöbbjük szerint ezzel az agresszív lépésével a cég csak saját magának árt, aláássa a kultikus státuszban lévő márka hitelességét. A session zenészként ismertté vált, majd rendkívül népszerű Youtuberré avanzsált Tim Pierce is keményen bírálta a gitárcég lépését. „Fender, ha jobb gitárokat gyártanál, nem kéne ilyesmiket tenned” – mondta videójában, amelynek címe: A Fender „márkaöngyilkosságot" követ el.

