A Fender jogi keresztesháborút kezdett egy sor kisebb, de néha jobb minőséget produkáló versenytárs ellen
A világ talán legismertebb hangszermárkája, az elektromos gitárok és basszusgitárok piacán meghatározó Fender a napokban kőkemény felszólítást küldött számos kisebb-nagyobb amerikai cégnek és manufaktúrának. A cégeknek kiküldött felszólító levél („cease and desist”), azt tartalmazza, hagyjanak fel a Fender leghíresebb gitártípusára, a Stratocasterre hasonlító hangszereik gyártásával és forgalmazásával, sőt, hívják vissza az eladott példányokat és semmisítsék is meg azokat.
Minderre azt követően került sor, hogy a Fender márciusban, Düsseldorfban pert nyert egy kínai gyártó ellen, amely a Stratocaster rossz minőségű, olcsó másolatait gyártotta és forgalmazta. A márciusi ítéletben a düsseldorfi regionális bíróság kimondta, hogy a Stratocaster dizájnja a német és az európai jog szerint is alkalmazott művészeti alkotásnak minősül, amely szerzői jogi védelem alatt áll – részletezi cikkében az Ultimate Guitar. Ez alapján a Fendernek „érvényesíthető jogai vannak minden olyan gyártmánnyal szemben, amely a Stratocaster testformáját használja, és amelyet Németországban vagy az Európai Unió más országaiban gyártanak, értékesítenek vagy forgalmaznak”.
Ez nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a hangszeripari óriás más, Stratocaster típusú gitárokat árusító cégek ellen is fellépjen. A Guitar.com az ügyről szóló cikke hangsúlyozza, hogy nem védjegyjogi vitáról volt szó, itt a Stratocaster testformáját szerzői jog által védett alkotásként próbálták újraértelmezni. Emellett bár a düsseldorfi döntés csak az Európai Unióban értékesített vagy oda importált gitárokra vonatkozik, a hangszeripar globális jellege miatt a Fender ezt az ítéletet arra használja, hogy az EU-ban is üzleti tevékenységet folytató, de másutt működő márkákkal szemben is érvényesítse az álláspontját.
A helyzetet azonban több tényező bonyolítja. Egyrészt itt nem csupán ócska koppintásokról van szó, hanem arról is, hogy számos, elsősorban amerikai cég és manufaktúra kezdett gyártani a Fender típusaira hasonlító, de azokat minőségben nem ritkán túlszárnyaló hangszereket. Ezek között vannak kisebb cégek, mint az LSL Instruments, vagy a Suhr, manufaktúrák, mint a Nash, amelyek kis szériában, drága hangszereket gyártanak, de ott van például a Paul Reed Smith (PRS) is, amely nagyobb mennyiségben termel és ad el. (Egyébként eddig csak az LSL ismerte el hivatalosan, hogy felszólító levelet kapott a Fendertől.)
Másrészt néhol ezekben a cégekben a Fender egykori csúcsfejlesztői, tervezői dolgoznak, és ezeket a hangszereket éppen a Fender egyenetlen, sőt, sok esetben gyenge minőségű saját sorozatai miatt jelentkező piaci igények hívták elő. Továbbá az is árnyalja a képet, hogy maga a Fender is gyárt és gyártat kvázi másolatokat, hiszen saját márkája, a Squier olcsóbb, de a dizájnt tekintve ugyanolyan modelleket készít Indonéziában, illetve gyártanak – szintén Indonéziában – Fender logóval ellátott, ugyanakkor az amerikai és mexikói gyártmányok minőségét el nem érő hangszereket is.
„Az a követelés érkezett a Fendertől, hogy állítsuk le a Saticoy nevű gitárjaink értékesítését világszerte, hívjunk vissza minden példányt, és semmisítsük meg őket” – idézi az LSL Instruments közleményét a Guitar.com. „Évente kevesebb mint 500 gitárt készítünk, miközben a Fender 500 ezret gyárt. A mi apró vállalkozásunk semmilyen módon nem jelent fenyegetést számukra, mégis itt tartunk.” Az LSL szerint ha ezt a küzdelmet kizárólag „saját erőből" kell megvívniuk, hamarosan csődbe mennek és megszűnnek, és mint jelzik, nem ők vannak egyedül ebben a fenyegető helyzetben.
A Stratocastert 1952 és -54 között tervezte és fejlesztette ki az Egyesült Államokban Leo Fender, Bill Carson, George Fullerton és Freddie Tavares, a Fender Musical Instruments Corporation 1954 óta folyamatosan gyártja és értékesíti. A névadó Leo Fender 1965-ben adta el cégét a CBS-nek, majd 1980-ban George Fullertonnal új céget alapított, a G&L-t.
A Youtube-on aktív gitáros tartalomgyártók, influenszerek, edukátorok igen nagy része felháborodását és csalódottságát fejezte ki a Fender piaci magatartása miatt. Legtöbbjük szerint ezzel az agresszív lépésével a cég csak saját magának árt, aláássa a kultikus státuszban lévő márka hitelességét. A session zenészként ismertté vált, majd rendkívül népszerű Youtuberré avanzsált Tim Pierce is keményen bírálta a gitárcég lépését. „Fender, ha jobb gitárokat gyártanál, nem kéne ilyesmiket tenned” – mondta videójában, amelynek címe: A Fender „márkaöngyilkosságot" követ el.
* * *
Júniusban a 13. Qubit Live-on folytatjuk korunk talán legnagyobb technológiai és társadalmi kihívása, a mesterséges intelligencia (AI) vizsgálatát. Most az AI-modellek korlátaira és az AI körüli hype-ra, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) lehetőségére fogunk fókuszálni.
Velünk lesz Jelasity Márk informatikus-matematikus-nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője, Kocsis Levente matematikus, a HUN-REN Sztaki tudományos főmunkatársa, Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem docense, Móró Tamás és Jónap Richárd közgazdászok, a Concorde Értékpapír Zrt. stratégái és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha nem szeretnél lemaradni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra! Az estet a Concorde Értékpapír Zrt. támogatja.
Kapcsolódó cikkek a Qubiten: