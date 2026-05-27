A NASA Jeff Bezos űrvállalatát választotta az első személyzet nélküli holdküldetés lebonyolításához

A NASA egy 20 milliárd dolláros holdbázis építését tervezi, amely kivitelezéséhez Jeff Bezos Blue Origin nevű űrvállalatát bízta meg Elon Musk SpaceX-e helyett. Az Amazon alapítójának cége az első két holdbázis-küldetésének támogatására 230,4 millió dollárt kap majd, ugyanakkor a költségek nagy részét saját magának kell finanszíroznia – írja a Guardian. Jared Isaacman, a NASA vezetője a Washingtonban tartott keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 2026-ra tervezett három, személyzet nélküli holdküldetést további „több mint egy tucat” követi majd.

Az űrprogramban a Blue Origin kriogén meghajtású teherszállító leszállóegysége, az Endurance a Hold déli pólusának Shackleton de Gerlache-gerincéhez érkezik majd. A teherszállító egység funkciója, hogy a NASA-tól és a magánpartnerektől származó tudományos hasznos terhet (ezek lehetnek adatgyűjtéshez hasznos berendezések, érzékelők és kamerák) a Holdra juttassa a bázis kialakításához. Isaacman a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a küldetés célja, hogy „bemutassák azokat a kritikus képességeket, amelyek csökkentik az emberes leszállórendszer-küldetések kockázatát”.

Bezos cégét a múlt hónapban véget ért sikeres Artemis-küldetésben betöltött fontos szerepe miatt választották ki a feladatra. Ráadásul az Artemis küldetések is folytatódnak, ugyanis a NASA jövőre tervezi az Artemis III alacsony Föld körüli pályán zajló tesztküldetését, amely során értékeli a SpaceX Starship Human Landing System (HLS) rendszerét és a Blue Origin Blue Moon leszállóegységét is. A 2028-ra tervezett Artemis IV misszió alkalmával pedig az űrügynökség ismét embert juttatna a Holdra.

A Blue Origin Blue Moon Mark 1 (MK1) holdkomp környezeti tesztelése befejeződött a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában Fotó: NASA

A NASA 1960-as évekbeli forgatókönyvét alapul vevő küldetés célja, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok Kínát megelőzve egy állandóan lakható holdbázist hozzon létre és egy nukleáris űrreaktort is fejlesszen a Holdon 2032-ig. Ráadásul a NASA ennél ambiciózusabb terveket is dédelget: az űrügynökség a „Holdtól a Marsig” projektjének megvalósításához szükséges kisebb szerződések sorát is bejelentette. Ezeket olyan magán vállalkozásokkal kötötték meg, mint a Lunar Outpost, amely holdjárókat gyárt, illetve a Firefly Aerospace, amely tavaly márciusban első magánüzemeltetőként hajtott végre sikeres holdi leszállást a Blue Ghost leszállóegységével.

