Kétéves csúszásban van a SpaceX holdkompja, ami veszélybe sodorhatja az amerikai holdraszállást

Két éves fejlesztési csúszásban van a SpaceX Starshipje ahhoz képest, mint amikor a rendszert kiválasztotta holdkompnak az amerikai űrügynökség (NASA) a Holdra történő emberes visszatérést célzó Artemis-programhoz – közölte kedden a Reuters szerint az amerikai űrügynökség főfelügyeleti hivatala (OIG).

A Starship HLS holdkomp a SpaceX 2025-ös koncepciója szerint Illusztráció: SpaceX

Az Elon Musk által vezetett SpaceX-szel a Jeff Bezoshoz kötődő Blue Origin versenyez a holdkomp megépítéséért. Az űrhajó elkészülte elengedhetetlen ahhoz, hogy az Egyesült Államok Kína előtt térjen vissza az égitest felszínére.

A NASA vezetője, Jared Isaacman március elején jelentős módosításokat eszközölt az Artemis-programon, aminek következtében 2028-ban akár két amerikai holdraszállásra is sor kerülhetne az Artemis–4 és Artemis–5 küldetések során. Ezt megelőzően, várhatóan idén áprilisban az Artemis–2 küldetésen négy űrhajós megkerüli a Holdat, és 2027-ben az Artemis–3 repülésen letesztelik az Orion űrhajó és a holdkomp közti összekapcsolódást Föld körüli pályán.

Az OIG szerint a Starship holdkomp és a 2028-as céldátum betartása előtt álló legnagyobb kihívás az a követelmény, hogy az űrhajót a Holdhoz juttatása előtt Föld körüli pályán többször újra kell tankolni, amihez akár 11 másik Starship fellövésére is szükség lehet. A jelentés alapján a fejlesztést felügyelő NASA tisztségviselők a kriogén hajtóanyag űrbeli áttöltésének demonstrálását – amire még mindig nem került sor – tartják a legnagyobb műszaki kihívásnak.

A holdkomp program 2019-es kezdete óta a jelentés szerint az űrhivatal közel 7 milliárd dollárt különített el holdkomp fejlesztésre, és annak költsége 2030-ig meghaladhatja majd a 18 milliárd dollárt. Az OIG szerint a rögzített árú szerződési modell, aminek során a SpaceX és a Blue Origin maguk tervezik és építik meg, valamint tesztelik le holdkompjaikat, megakadályozta a költséges elszállását: a SpaceX szerződés költsége 6, a Blue Originé mindössze 1 százalékkal nőtt.

A Starship következő, immár 12. tesztrepülésére Musk szerint április elején kerülhet sor, aminek során a jelentősen továbbfejlesztett, V3-as rakétakonfigurációt próbálják majd ki.