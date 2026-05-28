Tovább csíphetnek ősszel a szúnyogok a kültéri lámpák miatt

Kitolhatja az őszi szúnyogszezont a kültéri megvilágítás – írta meg kedden a Science hírportálja egy friss kutatás alapján, ami több esélyt adhat a szúnyogoknak, hogy megcsípjenek minket és hatással lehet arra, hogy mennyi szúnyog lesz a következő évben.

Lydia Fyie, a Maine-i Egyetem entomológusa és kollégái a dalos szúnyog (Culex pipiens) viselkedését tanulmányozták, ami Afrikában, Ázsiában és Európában őshonos, de már előfordul Észak- és Dél-Amerikában is, és a leggyakoribb szúnyogfajnak számít az USA északi államaiban. A szúnyogok az ősz során tartalékokat halmoznak fel, hogy hűvös, sötét helyeken átvészeljék a téli hónapokat, és régóta ismert, hogy a nappalok rövidülése jelzi nekik, hogy ideje belépni a diapauzának nevezett nyugalmi állapotba.

A kutatók az ohiói Columbus lakóit kérték meg arra, hogy helyezzenek ki laboratóriumból származó szúnyoglárvákat tartalmazó edényeket az udvarukba: néhányat kültéri lámpák alá raktak, másokat sötét sarkokba. Azt találták, hogy a mesterséges fény jelentős mértékben megzavarja az állatokat abban, hogy nyugalmi állapotba kerüljenek.

A Journal of Applied Ecologyban májusban közölt kutatás szerint a szeptemberben fény alatt növekvő szúnyogok negyedakkora arányban léptek nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottak. Októberre a különbség még drasztikusabbá vált, a sötét környezetben tartott szúnyogok mindegyike nyugalmi állapotba került, míg a fénynek kitett egyedek 59 százaléka aktív maradt.

A következő évi szúnyogszámra is hatással lehet

„A fényszennyezés sokkal erősebben gátolta a téli nyugalmi állapot kialakulását, mint a hőmérséklet” – mondta Fyie. Már mindössze 0,87 lux erősségű fény, ami nagyjából egy világosabb, teliholdas éjszaka fénymennyiségnek feleltethető meg, elegendő volt arra, hogy aktivizálja a szúnyogokat. Ha a szúnyogok tovább maradnak aktívak, akkor több lehetőségük van arra, hogy kórokozókat szedjenek össze és adjanak tovább, akár embereknek is.

Egy dalos szúnyog (Culex pipiens) Fotó: MARTIN LELIEVRE/AFP

„Ezt a vizsgálatot valakinek meg kellett csinálnia” – mondta Dina Fonseca, a Rutgers Egyetem vektorbiológusa. Fonseca, aki nem vett részt a kutatásban, az eredményeket megbízhatónak nevezte. „Minél hosszabb a szúnyogszezon, annál több Culex generációt kapsz” – mondta, ami a következő tavasszal és nyáron még nagyobb szúnyogpopulációt eredményezhet.

