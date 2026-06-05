A SpaceX jövő héten tőzsdére lép, Elon Musk történelmet írhat

Elon Musk vállalata, a SpaceX a jövő heti tőzsdei bevezetése során 75 milliárd dollár bevonására készül, és egyben minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását (Initial Public Offering - IPO) célozza. Ha a június 12-re tervezett tőzsdei debütálás a tervek szerint zajlik, akkor Musk, aki már most is a világ leggazdagabb embere, történelmet írhat azzal, hogy vagyona eléri az ezermilliárd dollárt – írja a Guardian.

A rakéta-, műhold- és AI-technológiával foglalkozó SpaceX 555,6 millió részvényt értékesít darabonként 135 dolláros áron. Ezzel 1,77 billió dolláros piaci értéke volna - az S&P 500 indexben mindössze hat vállalat ér többet ennél, a lista élén az amerikai félvezetőgyártó Nvidia szerepel 5,2 billió dolláros értékkel. Az IPO-k eddigi rekordját a Saudi Aramco tartja, amely 2019-ben 1,7 billió dolláros értékelés mellett lépett tőzsdére, és 25,6 milliárd dollárt vont be. Musk nem ad el részvényeket a SpaceX kibocsátásában, és továbbra is a szavazati jogok 82,4 százalékát birtokolná.

A SpaceX áprilisban nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét. Az 2002-ben alapított vállalat ambíciója, hogy úgynevezett önfenntartó várost hozzon létre a Marson. Számos űripari szerződést nyert el, a NASA például zömmel SpaceX-rakétákat használ. Ezen kívül olyan versenytársakkal együtt, mint az Anthropic és az OpenAI, a SpaceX részt vesz a mesterséges intelligencia fejlesztéséért folyó versenyben is. A vállalat felvásárolta Musk AI-cégét, az xAI-t, hogy napenergiával működő infrastruktúrát építsen ki, amely képes kielégíteni az AI növekvő energiaigényeit.

A Claude chatbotról ismert Anthropic ezen a héten nyújtotta be tőzsdei dokumentumait. Az OpenAI, a ChatGPT mögött álló vállalat, várhatóan szintén erre az útra lép. Az Alphabet pedig, a Google tulajdonosa, ezen a héten 80 milliárd dollárnyi tőkét próbált bevonni hatalmas AI-beruházásainak finanszírozására.

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