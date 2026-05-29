A New Glenn rakétával együtt a NASA fél holdprogramja is felrobbant

Veszélybe kerülhet a 2028-ra tervezett amerikai holdraszállás, miután magyar idő szerint hajnali 3-kor egy kolosszális robbanásban megsemmisült a Blue Origin New Glenn rakétája a floridai Cape Canaveral űrbázis indítóállásán.

Jeff Bezos űrvállalatának nagy teherbírású, részben újrahasználható hordozórakétája egy földi hajtóműpróba során robbant fel. A teszt a rakéta június elejére tervezett, negyedik fellövését volt hivatott előkészíteni, aminek során 48 Amazon Leo műholdas internetet biztosító űreszközt állított volna pályára.

A pusztító erejű robbanásban az előzetes információk szerint súlyosan megrongálódott a Blue Origin egyetlen indítóállása, az LC–36A is, aminek kijavítása több mint egy évet is igénybe vehet. A katasztrófához vezető okok egyelőre nem tisztázottak egyelőre nem tisztázottak, mindenesetre a szovjet N1 holdrakéta 1969-es megsemmisülése óta ez lehetett a legnagyobb erejű űrrakéta-robbanás. A felvételek arra utalnak, hogy a robbanás a rakéta első fokozatából indult ki, és az Ars Technicának nyilatkozó források szerint a probléma a hét BE–4 rakétahajtóműnek otthont adó hajtóműszekcióban kezdődött.

„Minden munkatársunk biztonságban van. Egyelőre túl korai még megmondani, hogy mi volt a kiváltó ok, de már dolgozunk azon, hogy feltárjuk – írta egy órával később Bezos az X-en. – Nagyon húzós nap volt, de újjáépítünk mindent, amit kell, és visszatérünk a repüléshez. Megéri”. Bezos posztjára legnagyobb riválisa, Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója azt kommentálta, hogy „nehézségeken át a csillagokig” (Ad astra per aspera) és reményét fejezte ki, hogy a Blue Origin hamarosan visszatérhet a rakétaindításokhoz.

A New Glenn, mint debütálása előtt írtuk, végre komoly versenyt hozott a SpaceX által dominált amerikai űriparba. A rakéta azóta három sikeres indításon van túl. A második és harmadik alkalommal az első fokozat sikeresen visszatért az Atlanti-óceánon állomásozó drónhajóra, ami hatalmas bravúr volt Bezoséknak. Ugyanakkor a harmadik fellövésnél a második fokozat hibája miatt az AST SpaceMobile Blue Bird 7 kommunikációs műholdja rossz pályára került, de az indításokat a mai incidensig így is viszonylag gyorsan újra tudták kezdeni.

A New Glenn 2025 novemberi fellövése, aminek során a NASA ESCAPADE marsszondáit indította útjára Fotó: MANUEL MAZZANTI/NurPhoto via AFP

A Blue Originnek jelenleg két New Glenn első fokozata és hat második fokozata van készen, de a katasztrófa után nagyon valószínűtlen, hogy a rakéta még idén újra repüljön. A New Glenn, ami a SpaceX Falcon Heavy-jével verseng, eddig komoly sikereket hozott a cégnek, és jó úton haladtak a havi indítások eléréséhez. Eközben elkezdtek építeni egy második indítóállást is, az LC–36B-t, ahol a munkálatok egyelőre korai fázisban járnak. Az Ars Technica szakújságírója, Eric Berger szerint gyorsabb lehet ezt az indítóállást befejezni, mint a megrongálódott LC–36A-t kijavítani.

Mi lesz így a holdraszállással?

A 2000-ben alapított űrcég eddigi legnagyobb kudarca három nappal azután történt, hogy a NASA a Blue Origin-t választotta ki a déli pólushoz tervezett holdbázisának első küldetésére. A New Glenn idén ősszel juttatta volna a Holdra a cég Blue Moon Mark 1-es leszállóegységét. Ennek a New Glenn továbbfejlesztett változatán utazó Mark 2-es változata lenne az egyik holdkomp, amivel amerikai űrhajósok 2028-ban a Hold felszínére utazhatnának.

A Blue Moon Mark 2-es leszállóegység, ami képes lesz űrhajósok eljuttatására a Hold felszínére Fotó: Blue Origin

„Az űrrepülés könyörtelen terület, és egy új, nagy teherbírású hordozórakéta kifejlesztése rendkívüli kihívást jelent. Együttműködünk a partnereinkkel, hogy támogassuk az anomália alapos kivizsgálását, és kiértékeljük a közeljövőbeli küldetésekre gyakorolt hatásokat, és azon dolgozunk, hogy visszatérjünk a rakétaindításokhoz” – írta az X-en Jared Isaacman, a NASA vezetője. Isaacman szerint ahogy rendelkezésre állnak majd információk az Artemis holdprogramot valamint a holdbázis kiépítését érintő hatásokról, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A NASA eredetileg a SpaceX holdkompjával kívánta végrehajtani az első 21. századi holdraszállást, de a Starship rakétarendszer fejlesztésének csúszása miatt Isaacmanéknek szükségük volt egy másik opcióra. A Starship legutóbbi tesztrepülésére egy hete került sor, aminek során jól vizsgázott a harmadik generációs Starship űrhajó, a Super Heavy első fokozat azonban a visszatérés során megsemmisült.

A NASA vezére már tavaly decemberi beiktatása után jelezte, hogy a SpaceX és a Blue Origin szabadon versenyezhetnek az űrhajósokat a Hold körüli pályáról a felszínre juttató űrhajó megépítéséért, és azt használják majd, amelyik hamarabb elkészül.

A Starship HLS holdkomp a SpaceX 2025-ös koncepciója szerint Illusztráció: SpaceX

Erre a péntek hajnali katasztrófa után egyértelműen Musk cégének van több esélye, még azzal együtt is, hogy a Starship HLS Holdhoz juttatása nagyobb kihívást jelent és több Föld körüli pályán történő utántöltést igényel – ami miatt egyáltalán nem garantált, hogy 2028-ban a NASA valóban le tud szállni vele a Holdra, és így Kína érhet hamarabb az égitestre.

